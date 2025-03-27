القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

أعلنت القنصلية الروسية في الغردقة اليوم الخميس، مصرع 4 سياح روس، في حادث غرق الغواصة السياحية سندباد بالغردقة.

4 وفيات روس بحادث غرق الغواصة سندباد

وأوضحت القنصلية أن الغواصة كانت تحمل على متنها 45 سائحا، جميعهم من السياح الروس، بينهم قاصرون، مشيرة إلى أن غرق الغواصة كان على بعد 1 كم من الشاطئ.

وأكدت أنه وفقًا للبيانات الأولية، تم إنقاذ معظم الركاب الذين كانوا على متن الغواصة ونقلهم إلى فنادقهم ومستشفيات بالغردقة، ووضعهم الصحي ليس مصدر قلق.

دبلوماسيي القنصلية الروسية متواجدون على رصيف فندق السندباد

ونوهت بأن دبلوماسيي القنصلية الروسية متواجدون على رصيف فندق السندباد لمتابعة التطورات.

وكانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغا بغرق الغواصة والتي كانت تقل على متنها 45 راكبا خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.

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