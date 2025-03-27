الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لغرق غواصة سياحية في مدينة الغردقة، مؤكدين أن الغردقة شهدت صباح اليوم حادثا مأساويا لغرق غواصة سياحية، وذلك خلال رحلة بحرية، لمشاهدة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

حادث غرق غواصة سياحية

وأشار النشطاء إلى أن الحادث المأساوي للغواصة أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بينهم 4 حالات خطيرة، وإنقاذ 29 شخصًا.

لحظة غرق الغواصة السياحية بالغردقة، فيتو



ونجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ 29 شخصًا، كانوا على متن الغواصة السياحية "سندباد"، وكانت الغواصة تقل 45 راكبًا من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الشعاب المرجانية تحت البحر الأحمر، وأثناء عملية الغوص وقع الحادث المأساوي للغواصة.

غرق الغواصة السياحية، فيتو

غرق غواصة سياحية بالغردقة

ووقع الحادث المأساوي للغواصة في منطقة مارينا أحد الفنادق الشهيرة بمدينة الغردقة، وقامت قوات الأمن وفرق الإنقاذ بالتحرك السريع إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال الجثث، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حادث غرق الغواصة السياحية بالغردقة، فيتو

وحتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا بعد عن الأسباب الحقيقة وراء غرق الغواصة السياحية، والتي أسفرت عن مصرع وإصابة العديد من ركابها، ولاتزال التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من مدى التزام الرحلات البحرية بإجراءات السلامة الخاصة بالغواصات والسفن السياحية قبل إجراء الرحلات على متنها.

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