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الملك تشارلز يظهر بعد دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان (فيديو وصور)

الملك تشارلز،فيتو
الملك تشارلز،فيتو

أظهرت عدد من الصور والفيديوهات، لملك بريطانيا تشارلز الثالث، وذلك للمرة الأولى بعد دخوله المستشفى بسبب آثار جانبية لعلاج السرطان.

ظهور خاص للملك تشارلز 

وشوهد الملك تشارلز، اليوم الجمعة وهو يغادر "كلارنس هاوس" في لندن، حيث ابتسم ولوّح للحاضرين وهو يجلس في المقعد الخلفي لسيارة أودي سوداء.

وعانى الملك تشارلز الثالث من آثار جانبية مؤقتة جراء علاجه قبل ساعات قليلة من يوم الخميس، وعلى الرغم من ظهوره يوم الجمعة، ألغى جميع فعالياته التي كانت مُدرجة في جدوله اليومي.

وفي السياق ذاته، أعلن قصر باكنجهام في بيان أنه تم نقل ملك بريطانيا تشارلز الثالث يوم الخميس، إلى المستشفى للبقاء تحت المراقبة بعد تعرضه "لآثار جانبية مؤقتة" تتعلق بعلاج السرطان الذي يخضع له.

 

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