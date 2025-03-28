الملك تشارلز يظهر بعد دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان (فيديو وصور)

أظهرت عدد من الصور والفيديوهات، لملك بريطانيا تشارلز الثالث، وذلك للمرة الأولى بعد دخوله المستشفى بسبب آثار جانبية لعلاج السرطان.

ظهور خاص للملك تشارلز

وشوهد الملك تشارلز، اليوم الجمعة وهو يغادر "كلارنس هاوس" في لندن، حيث ابتسم ولوّح للحاضرين وهو يجلس في المقعد الخلفي لسيارة أودي سوداء.

NEW: After his sudden hospital visit yesterday, King Charles has just left Clarence House. He was seen in the back of the first car, with the window slightly down so people could see who it was. He’s heading out of London for the weekend. pic.twitter.com/zAd9jXBqPM March 28, 2025

وعانى الملك تشارلز الثالث من آثار جانبية مؤقتة جراء علاجه قبل ساعات قليلة من يوم الخميس، وعلى الرغم من ظهوره يوم الجمعة، ألغى جميع فعالياته التي كانت مُدرجة في جدوله اليومي.

وفي السياق ذاته، أعلن قصر باكنجهام في بيان أنه تم نقل ملك بريطانيا تشارلز الثالث يوم الخميس، إلى المستشفى للبقاء تحت المراقبة بعد تعرضه "لآثار جانبية مؤقتة" تتعلق بعلاج السرطان الذي يخضع له.

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