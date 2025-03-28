العثور على جثة مجهولة الهوية في ترعة الملاحة بطنطا

عثرت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية، اليوم، على جثة مجهولة الهوية لشخص يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا، طافية في ترعة الملاحة بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة طنطا بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية بترعه الملاحة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة كانت في المياه منذ أربعة أيام، ما أدى إلى تحللها الجزئي.

وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بـ طنطا تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على هوية المتوفى.

وتعمل الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية على فحص الجثة وتحديد سبب الوفاة، مع تكثيف الجهود للوصول إلى أي معلومات قد تساعد في معرفة هوية الشخص المتوفى.

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