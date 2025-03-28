الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

حريق هائل يلتهم جهاز عروس قبل حفل زفافها بأيام في طرة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

التهم حريق ضخم، جهاز عروس فتاة قبل حفل زفافها بأيام بعد اشتعال النيران في شقة سكنية، بمنطقة المدبح بطرة.

ويقوم فريق من المعمل الجنائي يفحص آثار الحريق والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

ويواصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جمع المعلومات والتحريات، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة المدبح بطرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، برفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين نشوب النيران بشقة سكنية أدى إلى تفحم جهاز عروس بالكامل، وتمت محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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