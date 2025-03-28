كيف يسبب انقطاع الطمث القلق والاكتئاب؟

يمثل انقطاع الطمث مرحلة انتقالية حاسمة في حياة المرأة، مصحوبة بتغيرات هرمونية جذرية تؤثر على جوانب متعددة من صحتها، بما في ذلك حالتها النفسية والعاطفية. فمع انخفاض مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون، تواجه المرأة تقلبات في الدورة الشهرية، وهبات ساخنة، وتعرق ليلي، واضطرابات في النوم، وكلها عوامل تساهم في زيادة القلق والاكتئاب.

القلق والاكتئاب خلال انقطاع الطمث

تشير الدراسات إلى أن ما بين 15% إلى 50% من النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده يعانين من أعراض نفسية مثل القلق والاكتئاب والنسيان والأرق. وتتفاقم هذه الأعراض مع ازدياد حدة الأعراض الجسدية لانقطاع الطمث، مما يؤكد على الترابط الوثيق بين الصحة الجسدية والنفسية خلال هذه الفترة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض القلق المرتبطة بانقطاع الطمث

مشاعر القلق والذعر: قد تظهر بشكل مفاجئ وتكون مصحوبة بتوتر شديد.

ضيق التنفس: قد تشعر المرأة بصعوبة في التنفس أو بضيق في الصدر.

الأرق: صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

التهيج (الانفعال): تقلبات مزاجية حادة وسرعة في الانفعال.

توتر العضلات: شعور بالتوتر والشد في العضلات.

صعوبة التركيز: مشاكل في التركيز والانتباه.

سرعة ضربات القلب: زيادة في معدل ضربات القلب.

اضطرابات النوم: عدم القدرة على الحصول على نوم عميق ومريح.

مشاكل في الذاكرة: صعوبة في تذكر الأحداث والمعلومات.

الاكتئاب وانقطاع الطمث

تؤثر التغيرات الهرمونية على النواقل العصبية في الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

اضطرابات النوم الناتجة عن الهبات الساخنة تزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب.

النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث هن الأكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب.

اضطرابات الهلع

قد يصعب تشخيص اضطرابات الهلع بسبب تشابه أعراضها مع أعراض انقطاع الطمث.

الأشخاص الذين عانوا من القلق أو اكتئاب ما بعد الولادة هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الهلع خلال هذه المرحلة.

اضطراب القلق العام هو اضطراب قلق شائع آخر، ويعني أنك تشعر بالقلق أو التوتر معظم اليوم، كل يوم تقريبًا، لأسابيع وأحيانًا أشهر.

كيفية التعامل مع القلق والاكتئاب

تقنيات الاسترخاء: ممارسة اليقظة الذهنية والتأمل واليوغا وتمارين التنفس.

اتباع نمط حياة صحي: ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

العلاج الهرموني: يمكن أن يخفف من بعض الأعراض العاطفية، ولكنه ليس علاجًا فعالًا للحالات النفسية الشديدة.

مراجعة مقدم الرعاية الصحية أو المعالج النفسي: عندما تؤثر الأعراض النفسية على جودة الحياة اليومية.

متى يجب طلب المساعدة؟

عند وجود أفكار أو مشاعر انتحارية.

عند استمرار المشاعر السلبية لأكثر من أسبوعين.

عند الشعور بالقلق أو الاكتئاب المستمر أو الشديد الذي يعيق القدرة على أداء المهام اليومية أو التركيز أو الاستمتاع بالأنشطة.

عند وجود أعراض جسدية حادة مصاحبة للقلق، مثل خفقان القلب أو ألم الصدر أو الدوار.

عند ملاحظة تغيرات ملحوظة في المزاج أو السلوك أو الصحة النفسية بشكل عام.

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