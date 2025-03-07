بعد إصابة كندة علوش في إخواتي، أعراض وأسباب انقطاع الطمث المبكر

صدمت النجمة كندة علوش والتي تؤدي دور “ناهد”، ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “إخواتي” الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، بعد أن علمت بمرضها وعدم القدرة على الإنجاب، والتي أخبرتها بأنها تعاني من انقطاع الطمث المبكر.

ونستعرض في التقرير التالي أعراض وأسباب وطرق التعايش مع انقطاع الطمث المبكر.

انقطاع الطمث المبكر

يحدث انقطاع الطمث المبكر أو قصور المبيض المبكر قبل سن الأربعين، وهو عندما تتوقف المبايض عن إنتاج البويضات، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين. والإستروجين هو الهرمون الذي يتحكم في الدورة الإنجابية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تدخل السيدة في سن اليأس عندما لا تأتيه الدورة الشهرية لأكثر من 12 شهرًا. ولكن الأعراض المصاحبة، مثل الهبات الساخنة، تبدأ قبل فترة طويلة من انقطاع الطمث أثناء مرحلة تسمى انقطاع الطمث.

أي شيء يتلف المبايض أو يوقف إنتاج هرمون الاستروجين يمكن أن يسبب انقطاع الطمث المبكر. ويشمل ذلك العلاج الكيميائي للسرطان أو استئصال المبيضين.

ما هي أعراض انقطاع الطمث المبكر؟

يمكن أن يبدأ انقطاع الطمث المبكر بمجرد أن تبدأ فترات الحيض غير المنتظمة أو فترات الحيض التي تكون أطول أو أقصر بشكل ملحوظ من الدورة الشهرية المعتادة.

تشمل الأعراض الأخرى لانقطاع الطمث المبكر ما يلي:

نزيف غزير

نزول بقع

فترات تستمر لأكثر من أسبوع

مدة أطول بين الدورات الشهرية

في هذه الحالات، يجب الاتصال بالطبيب للتحقق من أي مشكلات أخرى قد تسبب هذه الأعراض.

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لانقطاع الطمث ما يلي:

تقلبات المزاج

تغيرات في المشاعر الجنسية أو الرغبة

جفاف المهبل

مشاكل النوم

الهبات الساخنة

التعرق الليلي

فقدان السيطرة على المثانة

اسباب انقطاع الطمث المبكر

هناك العديد من الأسباب المعروفة لانقطاع الطمث المبكر، ولكن في بعض الأحيان لا يمكن تحديد السبب.

الوراثة

إذا لم يكن هناك سبب طبي واضح لانقطاع الطمث المبكر، فمن المحتمل أن يكون السبب وراثيًا. من المرجح أن يكون عمر بداية انقطاع الطمث وراثيًا.

إن معرفة متى بدأ انقطاع الطمث لدى الأم يمكن أن يوفر أدلة حول متى ستبدأ انقطاع الطمث، وإذا بدأ انقطاع الطمث لدىيها مبكرًا، فمن المرجح أن يحدث نفس الشيء أكثر من المتوسط.

عوامل نمط الحياة

قد يكون لبعض عوامل نمط الحياة تأثير على موعد بدء انقطاع الطمث. يؤثر التدخين على هرمون الاستروجين ويمكن أن يساهم في انقطاع الطمث المبكر.

تشير بعض الأبحاث إلى أن المدخنين على المدى الطويل أو المنتظمين من المرجح أن يعانوا من انقطاع الطمث في وقت أقرب. قد تبدأ النساء المدخنات انقطاع الطمث قبل 1 إلى 2 سنة من النساء غير المدخنات.

يمكن أن يكون مؤشر كتلة الجسم (BMI) أيضًا عاملًا في انقطاع الطمث المبكر. يتم تخزين هرمون الاستروجين في الأنسجة الدهنية. النساء النحيفات للغاية لديهن مخزون أقل من هرمون الاستروجين، والذي يمكن استنفاده في وقت أقرب.

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن النظام الغذائي النباتي، وقلة التمارين الرياضية، وقلة التعرض لأشعة الشمس طوال الحياة يمكن أن يتسبب في بداية مبكرة لانقطاع الطمث.

مشاكل الكروموسومات

يمكن أن تؤدي بعض مشاكل الكروموسومات إلى انقطاع الطمث المبكر. على سبيل المثال، تتضمن متلازمة تيرنر (وتسمى أيضًا أحادي الصبغي X وخلل تكون الغدد التناسلية) الولادة بكروموسوم غير مكتمل.

تعاني النساء المصابات بمتلازمة تيرنر من عدم عمل المبايض كما هو متوقع. وهذا غالبًا ما يتسبب في دخولهن سن اليأس قبل الأوان.

يمكن أن تتسبب مشاكل الكروموسومات الأخرى أيضًا في انقطاع الطمث المبكر. وهذا يشمل خلل تكون الغدد التناسلية النقي، وهو أحد أشكال متلازمة تيرنر.

في هذه الحالة، لا تعمل المبايض. بدلًا من ذلك، يجب أن تحدث الدورة الشهرية والخصائص الجنسية الثانوية عن طريق العلاج بالهرمونات البديلة، عادةً أثناء فترة المراهقة.

قد تعاني النساء المصابات بمتلازمة X الهش، أو اللاتي يحملن المرض وراثيًا، من انقطاع الطمث المبكر أيضًا. تنتقل هذه المتلازمة في العائلات.

أمراض المناعة الذاتية

قد يكون انقطاع الطمث المبكر أحد أعراض مرض المناعة الذاتية، مثل مرض الغدة الدرقية أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

في أمراض المناعة الذاتية، يخطئ الجهاز المناعي في التعرف على جزء من الجسم على أنه غزاة ويهاجمه. يمكن أن يؤثر الالتهاب الناجم عن بعض هذه الأمراض على المبايض. يبدأ انقطاع الطمث عندما تتوقف المبايض عن العمل.

الصرع

الصرع هو اضطراب نوبات ينبع من الدماغ. من المرجح أن يعاني الشخص المصاب بالصرع من قصور المبيض الأولي، مما يؤدي إلى انقطاع الطمث. يمكن أن يؤثر تغيير مستويات الهرمونات بسبب انقطاع الطمث على النوبات لدى الأشخاص المصابين بالصرع.

وجدت أحد الدراسات أنه في مجموعة من النساء المصابات بالصرع، كان حوالي 14 في المائة منهن يعانين من انقطاع الطمث المبكر، مقابل 1 في المائة من عامة السكان.

كيف يتم علاج أو إدارة انقطاع الطمث المبكر؟

لا يتطلب انقطاع الطمث المبكر العلاج بشكل عام.

ومع ذلك، هناك خيارات علاجية متاحة للمساعدة في إدارة أعراض انقطاع الطمث أو الحالات المرتبطة به. ويمكن أن تساعد على التعامل مع التغيرات في الجسم أو نمط الحياة بسهولة أكبر.

غالبًا ما يتم علاج انقطاع الطمث المبكر لأنه يحدث في سن مبكرة. يساعد هذا في دعم الجسم بالهرمونات التي يصنعها عادةً حتى تصل إلى سن انقطاع الطمث الطبيعي. تشمل العلاجات الشائعة العلاج بالهرمونات البديلة. يمكن للعلاج الهرموني الجهازي منع العديد من أعراض انقطاع الطمث الشائعة. أو يمكن تناول منتجات هرمونية مهبلية، عادةً بجرعات منخفضة، للمساعدة في علاج الأعراض المهبلية.

مع ذلك، فإن العلاج بالهرمونات البديلة له مخاطر. يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بـ:

أمراض القلب

السكتة الدماغية

سرطان الثدي

من المهم التحدث مع الطبيب حول مخاطر وفوائد الرعاية الفردية قبل البدء في العلاج بالهرمونات البديلة. قد تقلل الجرعات المنخفضة من الهرمونات من خطر الإصابة بهذه الحالات.

نمط الحياة والعلاجات المنزلية

على الرغم من أنه لا يمكن منع حدوث انقطاع الطمث، إلا أنه يمكن اتخاذ إجراءات للمساعدة في علاج الأعراض.

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام في إدارة أعراض انقطاع الطمث. إذا كنت تدخنين، فمن المهم التفكير في الإقلاع عن التدخين لإدارة الأعراض أيضًا.

هناك أدلة متضاربة حول استخدام المنتجات الطبيعية لإدارة أعراض انقطاع الطمث. يفضل بعض الأشخاص الفيتامينات والمكملات العشبية على الأدوية التقليدية.

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