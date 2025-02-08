يصيب 43% من النساء بالسمنة، تأثير انقطاع الطمث على زيادة الوزن

تعاني بعض السيدات اللاتي يمررن بانقطاع الطمث من زيادة الوزن، وتشير بعض الأبحاث إلى أن هذه القيمة قد تصل من 60% إلى 70% من النساء بسن اليأس.

وزيادة الوزن هي جزء طبيعي من الشيخوخة، لكن الأشخاص السيدات يعانيون من زيادة الوزن المتسارعة أثناء سن اليأس، ومع تسارع زيادة الوزن بسرعة أثناء سن اليأس، تجد العديد من النساء أنفسهم يدخلون سن اليأس بوزن زائد.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تعاني 43.3% من النساء في سن 40 إلى 59 عامًا من السمنة.

في حين أن زيادة الوزن قد تكون مثيرة للقلق، فإن تكوين الجسم المتغير أثناء سن اليأس قد يؤثر بشكل كبير على الصحة أثناء سن اليأس، من الشائع اكتساب دهون البطن وفقدان كتلة العضلات، ويمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي والقلب والأوعية الدموية.

ما مقدار الوزن الذي يكتسبه الأشخاص عادةً أثناء سن اليأس؟

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص يكتسبون في المتوسط 0.45 كيلوجرام سنويًا أثناء فترة انقطاع الطمث، على الرغم من أن هذا يمكن أن يختلف بشكل كبير، تشير بعض الدراسات إلى زيادة الوزن في المتوسط ​​بمقدار 10 كجم بحلول نهاية فترة الانتقال.

كيف يمكن منع زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث؟

يوصي الخبراء بالتخطيط لزيادة الوزن في فترة ما قبل انقطاع الطمث في أواخر الثلاثينيات من العمر، على الرغم من أنه لم يفت الأوان أبدًا لاتخاذ خطوات للمساعدة في إدارة الوزة، وتشمل العوامل الرئيسية:

التغذية: قد تستفيد السيدة من اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية (حوالي 1300 سعر حراري يوميًا) أثناء انقطاع الطمث.

النشاط البدني: يوصي الخبراء بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط القوي كل أسبوع، بالإضافة إلى تدريب القوة أو المقاومة لمدة يومين على الأقل كل أسبوع.

الأدوية: إذا كانت السيدة تواجه صعوبة في إدارة الوزن باتباع نظام غذائي أو ممارسة التمارين الرياضية، فقد يصف الطبيب أدوية إنقاص الوزن، كما قد يساعد العلاج الهرموني.

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