لقاء ضم سوريا ولبنان وقبرص واليونان، الرئاسة السورية تكشف تفاصيل قمة فرنسا

نشرت الرئاسة السورية، الجمعة، تفاصيل اللقاء الذي استضافته فرنسا وضم زعماء كل من سوريا ولبنان وقبرص واليونان.



واستضافت فرنسا قمة عبر الزووم جمعـت كلا من؛ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسوري أحمد الشرع، واللبناني جوزيف عون، والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وأوضحت الرئاسة السورية في قناتها عبر تلغرام أن القمة شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتناولت العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس ومن أبرزها.

أمن الحدود والمخاطر المشتركة

بدأت القمة بمناقشات موسعة حول أمن الحدود بين الدول المشاركة مع التركيز على المخاطر المشتركة التي تهدد المنطقة، خاصة من الميليشيات المسلحة والنزاعات الحدودية التي تتأثر بها جميع الأطراف، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لضمان أمن الحدود المشتركة.

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