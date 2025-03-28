الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

بالتزامن مع عيد الفطر، محافظة الإسماعيلية تطلق مبادرة أحمي أرضك

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

أطلق اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مبادرة بعنوان "احمي أرضك"، تنفذها مديرية الزراعة بالإسماعيلية لحماية الأراضي الزراعية بالمحافظة من خطر التعدي بالبناء والممارسات الخاطئة. 

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وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة اليقظة التامة والتصدي بكل حزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة العيد وبعده، مؤكدًا أن  الحفاظ على الأراضي الزراعية هي واجب على كل مسؤول وكل مزارع يحيا على تراب الوطن. 

رفع درجة التأهب القصوى 

ووجه محافظ الإسماعيلية على ضرورة رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بمديرية الزراعة وتكثيف المرور على القطاع الزراعي، وكذلك الوعي التام والتصدي بحزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية.  

الهدف من إطلاق المبادرة 

وصرح الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية، أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ سياسات وزارة الزراعة بالحفاظ على الأراضي الزراعية وتنفيذًا لتوجهات رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الرقعة الزراعية من كافة أشكال التعدي، حيث تعد الأراضي الزراعية حجر الزاوية في ضمان الأمن الغذائي القومي ومصدر من مصادر العملات الأجنبية، وتقوم بتوفير أكثر من ٢٥٪ من القوة العاملة المصرية وتساهم بحوالي ١٧٪ من الناتج القومي الإجمالي. 

الحرص على حماية الأراضي 

وأوضح أن جميع العاملين بالقطاع الزراعي بالإسماعيلية على أهبة الاستعداد لحماية مقدراتنا من الأراضي الزراعية؛ إيمانًا منا بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية من أي شكل من أشكال التعدي، وكونها رسالة وليست وظيفة يؤديها العاملين بمديرية الزراعة والقطاعات الزراعية المختلفة.

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