محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بالقرية الأولمبية (صور)

ومبادرة "مطبخ المصرية .. بإيد بناتها " بمطبخ القرية الأولمبية

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالقرية الأولمبية بالمحافظة، وفعاليات مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" التي يتم تنفيذها بمطبخ القرية الأولمبية بالإسماعيلية، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة "حياة كريمة".

اشادة بجهود المجلس القومي للمرأة

وأشاد محافظ الإسماعيلية خلال الزيارة بجهود المجلس القومي للمرأة والدور المجتمعي الهام الذي يقوم به، خاصة مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" لتدريب الفتيات والسيدات على أيادي طهاة ماهرين، وتقديم الوجبات للأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم، مؤكدًا على أهمية هذه التجربة الاجتماعية، موجهًا بدراسة استمرارها بعد شهر رمضان المبارك.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

توزيع عدد من الوجبات

ومن جانبها أوضحت لبنى ذكي مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، أن المبادرة تقوم بتوزيع ٢٣٠ وجبة يوميًا على الأسر الأكثر احتياجا، بإجمالي ٧ آلاف وجبة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ويتضمن التدريب تعليم السيدات كيفية التخطيط وتحضير الوجبات للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وكذلك كيفية حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير الجودة الغذائية، بالإضافة إلى تدريبهن على طرق التنظيم وإدارة القوى العاملة المساعدة في المطبخ.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل وتحقيق تمكين اقتصادي للمرأة في الريف، وتعزيز دورها في المجتمع المصري من خلال مشاريع تنموية ومبادرات تسهم في تحسين جودة حياتها وتلبية احتياجاتها الأساسية.

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