محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مستهل زيارته الميدانية إلى منطقة كهرباء القناة وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

الهدف من الزيارة

وتهدف الزيارة إلى التباحث حول عدد من موضوعات العمل المشترك بحضور قيادات الوزارة، والمحافظة.

جانب من الزيارة، فيتو

أبرز محاور اللقاء

تناول اللقاء رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية فى نطاق مدينة الإسماعيلية المنطقة الأولى والثانية والمنطقة الصناعية فى نطاق مركز ومدينة القنطرة شرق وكذلك موضوعات الإنارة العامة والتعاون مع الأجهزة المحلية في تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء فى نطاق المراكز التابعة للمحافظة.

جانب من الزيارة، فيتو

أهمية الاعتماد على الطاقة

وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها، معربًا عن تطلعه لتطبيق ذلك بمحافظة الإسماعيلية، لتصبح "محافظة خضراء".

جانب من الزيارة، فيتو

و تشمل الجولة الميدانية عدد من القطاعات التابعة فى نطاق محافظة الإسماعيلية منها مركز التحكم الإقليمي لمنطقة القناة ومنطقة كهرباء القناة وشركتى شرق الدلتا لانتاج الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء ويقوم الدكتور محمود عصمت خلال الزيارة، يرافقه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بافتتاح مركز البيانات التبادلي ومركز خدمة المستثمرين ومركز الطباعة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وكذلك تناول الإفطار مع العاملين.

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