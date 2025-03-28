رفعت فياض يكتب: أنصح بعدم التعجل في تعميم نظام البكالوريا.. أقترح طرحه اختياريا بشكل تجريبي.. وأتوقع تغيير شكل المدرسة التقليدي مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى الفصل

وصلتنى الرسالة التالية من الدكتور السيد دعدور، رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بـالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة دمياط السابق وهو أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية أيضا وكانت رسالته للدكتوراه حول "إستراتيجية التعلم ومهارات التواصل" تعليقا على مقالي "ثانوية البكالوريا اختياريا" والذي أشرت فيه إلى أن الاتجاه حاليا لأن تكون شهادة البكالوريا المطروحة من جانب وزارة التربية والتعليم، ووافق عليها مجلس الوزراء "اختيارية" في البداية وهي الشهادة التي دار حولها حوار مجتمعي، وسيتم بعد العيد رفعها إلى لجنة التعليم بمجلس النواب في شكل مشروع قانون.

وبعد إقراره أو إجراء أي تعديلات عليه من اللجنة يتم رفعها إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته ثم إقراره ـ وكنت قد أشرت إلى أن الاتجاه حاليا لأن تكون هذه الشهادة بعد إقرارها اختيارية في البداية وهو ما عبر عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإذا تم الإقبال عليه بقناعة من معظم الطلاب يتم جعله الشهادة الرسمية للدولة، وإذا لم يتم ذلك تكون اختيارية أمام من يريد أن يدرس على نظامها ونستمر في شهادة الثانوية العامة الحالية كشهادة رسمية، وأنا من جانبي أعلنت تأييدي لهذا التوجه حتى لا نفرض على أبنائنا الطلاب دراسة شهادة قد لا يكونون مقبلين عليها بكثرة.

وقد وصلنى هذا التعليق من الدكتور السيد دعدور يقول فيه:

أستاذ / رفعت فياض

لقد قرأت مقالكم الأخير حول نظام الثانوية العامة الجديد والمسمى بالبكالوريا، ووجدت به اقتراحا أن يكون نظام الثانوية العامة المقترح اختياريا بشكل تجريبي مؤقت، وكانت هذه الفكرة تدور في ذهني منذ بدء الإعلان عن طرح نظام جديد للثانوية العامة، لأنني أراه حلا متميزا يسمح بمحاولة تطوير الثانوية العامة دون أن تنال من المحاولة (كغيرها من المحاولات السابقة) قساوة النقد ومهابة التغيير باتجاه المجهول، وأرى بشكل شخصي أنها الفرصة الوحيدة لخوض التجربة تدريجيا مع ضمان اطمئنان جموع الطلاب وأسرهم، وبدون التعرض للنقد اللاذع من بعض الخبراء، وبخاصة أن أية تجربة جديدة تكون بداياتها قابلة للكسر وتحتاج الرعاية والصبر.

عدم التعجل في تعميم نظام البكالوريا

وأنصح بمراعاة عدم التعجل في التعميم لأن الإقبال على النظام الجديد سيكون في الغالب ضعيفا في البدايات، وليس من المعقول مثلا حساب نسب مئوية لعينة صغيرة تظهر مثلا رضا الملتحقين عن نظام الثانوية العامة الجديد، أو تظهر تفوقهم في التحصيل عن أقرانهم في نظام الثانوية العامة التقليدية، والمفترض منح الفرصة والوقت الكافي للنظام الجديد ليكتسب ثقة الطلاب وأسرهم إن كان يستحقها.

وأعتقد أن هذا هو الحل الوحيد لتطوير نظام الثانوية العامة، وإلا سنظل ندور حول أنفسنا في حلقة مفرغة إلى ما لا نهاية، فإذا كان النظام المقترح جيدا سيقبل عليه الطلاب تباعا وتزداد أعداد الملتحقين به عاما بعد عام، وسيكون الجيل الجديد هو صاحب القرار الخاص بالتعميم بعيدا عن مقاومة التغيير من قبل الأجيال القديمة من الآباء والخبراء وغيرهم.

ولابد أن تكون هناك خطة واضحة المعالم لتقييم التجربة بشكل علمي تشتمل على استدامة تطوير النظام الجديد، على أن تشتمل الخطة أيضا على كيفية تعامل مكتب التنسيق مع حملة البكالوريا وبخاصة أنه سيكون أمرا مختلفا عن حملة الدبلوم الأمريكية أو "الأي جي" في المستقبل القريب.

ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى الفصل الدراسى سيتغير شكل المدرسة التقليدي، وستختلف أساليب نقل المعارف من الجيل القديم إلى الجيل الجديد، وستستبدل أدوار المعلم، وستظهر الروبوتات في الأنشطة الصفية واللاصفية، ولابد أن نكون مستعدين لذلك بنظام تعليمي متكامل يستوعب كل هذا ويتواكب مع أتمتة التعليم التي يسير العالم تجاهها بسرعة كبيرة، والأمانة تقتضي أن نضع كل ذلك نصب أعيننا، وأن نبدأ الآن، وأن نلتف جميعنا حول نقطة بداية.

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