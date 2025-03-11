دمياط تناقش "البكالوريا المصرية" في حوار مجتمعي مع الإعلاميين والصحفيين

عقدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بقيادة ياسر عمارة، ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.

وكيل تعليم دمياط: النظام الجديد يركز على المهارات النقدية والتعلم متعدد التخصصات

وأوضح عمارة أن النظام الجديد يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية لدى الطلاب بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، كما يشجع على التعلم متعدد التخصصات الذي يدمج بين المواد العلمية والأدبية والفنية، إضافة إلى تقسيم المواد على عامين على الأقل لإتاحة الفرصة للطلاب للتركيز والبحث، مع توفير فرص متعددة للتعويض في حالة حدوث أي طارئ.

٥٠٠ جنيه رسم امتحان للمحاولات الإضافية.. واحتساب جميع الدرجات

وينص النظام الجديد على إتاحة فرصتين للامتحانات في كل عام دراسي، حيث يكون دخول الامتحان الأول مجانًا، بينما يتم دفع ٥٠٠ جنيه رسمًا لكل محاولة إضافية، على أن تحتسب درجة كل مادة من ١٠٠ درجة ويتم جمع جميع الدرجات لتحديد المجموع النهائي، مع تسجيل كافة محاولات الطالب واحتساب جميع درجاته. كما يلزم الطلاب بدخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد، مع إمكانية دراسة مواد إضافية بعد إتمام المسار الأساسي لمن يرغب في تعدد المسارات.

وكيل الوزارة يجتمع بالصحفيين

وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا وتبادلًا للآراء بين الحضور، حيث تم الرد على الاستفسارات وتوضيح تفاصيل النظام الجديد،

ياسر عمارة: نسعى لنظام تعليمي متطور يواكب المستجدات العالمية

كما ناقش وكيل الوزارة أحدث المستجدات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات. وأكد ياسر عمارة أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة حوارات مجتمعية تهدف إلى تطوير نظام تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويواكب التطورات العالمية.

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