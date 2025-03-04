"البكالوريا المصرية"، دمياط تناقش النظام التعليمي الجديد في حوار مجتمعي (صور)

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بقيادة ياسر عمارة، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بقاعة مدرسة أبو بكر الثانوية المشتركة، بحضور نخبة من القيادات التعليمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني.

حوار تعليمي بمشاركة واسعة بدمياط

مشاركة بارزة ونقاشات مثمرة

شهدت الجلسة حضورًا مميزًا، حيث شاركت الدكتورة أماني عوض، عميد كلية التربية بجامعة دمياط، وحسين سليم، نائبًا عن نقيب المعلمين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومديري الإدارات التعليمية، وموجهي المواد الأساسية، ومديري المدارس.

ياسر عمارة: "البكالوريا المصرية نقلة نوعية في التعليم"

رحّب وكيل الوزارة بالحضور، مؤكدًا أهمية هذه الجلسات في مناقشة وتطوير النظام التعليمي. وأوضح أن نظام البكالوريا الجديد يستهدف تنمية المهارات الفكرية والنقدية، وتعزيز التعلم متعدد التخصصات، بالإضافة إلى توفير فرص تعويضية للطلاب في حالة حدوث أي طارئ.

حوار تعليمي بمشاركة واسعة من رجال التعليم بدمياط

ملامح نظام البكالوريا الجديد

تم خلال الجلسة استعراض أهم محاور النظام الجديد، والتي تشمل:

التركيز على المهارات الفكرية والنقدية بدلًا من الحفظ والتلقين.

دمج التخصصات العلمية والأدبية والفنية في منظومة تعليمية موحدة.

تقسيم الدراسة على عامين على الأقل لمنح الطلاب فرصة أكبر للتركيز والتعمق.

توفير فرص متعددة للتعويض في حالة عدم اجتياز الامتحان.



ضوابط الامتحانات وحساب الدرجات

كما تم توضيح قواعد الامتحانات، والتي تشمل:

إجراء الامتحانات على مرحلتين خلال العام الدراسي.

إعفاء الطلاب من رسوم المحاولة الأولى، وفرض رسوم (500 جنيه) للمحاولات الإضافية.

احتساب درجة كل مادة من 100 درجة، وجمع الدرجات لتحديد المجموع النهائي.

تسجيل جميع المحاولات والاحتفاظ بأعلى الدرجات التي حصل عليها الطالب.

إتاحة دراسة مواد إضافية بعد إتمام المسار الأساسي، لمن يرغب في تعدد التخصصات.



نقاش مفتوح وتبادل للآراء

شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور ونواب البرلمان، حيث تم فتح باب المناقشة والرد على الاستفسارات، ما أتاح فرصة لتبادل وجهات النظر حول النظام التعليمي الجديد.

تأتي هذه الجلسة في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع المعايير العالمية، سعيًا نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة تؤهل الطلاب لسوق العمل وتواكب تطورات العصر.

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