فتاة تسأل: ممكن نغير قانون الميراث للمساواة بين الرجل والمرأة؟ وعلي جمعة يرد

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية المساواة بين الرجل والمرأة.

وقال الدكتور علي جمعة: قضية المساواة بين الرجل والمرأة لاكتها الألسنة كثيرا خصوصا في عصرنا الحالي، ولكن في تاريخ الإسلام لم يكن هناك ما يسمى بـ"قضية المرأة".. فهي قضية أوروبية نتجت من الهجرة في القرن الثامن عشر، إثر الثورة الصناعية، من القرية للمدينة، للعمل، لضيق الأرزاق، وللأزمات الاقتصادية، فكانوا يعطون المرأة نصف ما يعطون الرجل، ومن هنا نشأ ما يسمى بـ"قضية المرأة".. وهي أن المرأة تعمل ضعف الرجل وتأخذ نصفه، أي كأنها ربع رجل؛ لأنه لو أعطينا الرجل 10 يعمل في مقابلها 6 ساعات، فإنهم يشتغلوا 12 ساعة ويقبضوا 5 جنيه.

واضاف: من هنا شعرت المرأة الأوروبية بالظلم لأنها تنتج نفس الإنتاج, بل أكثر مما ينتجه الرجل، وأصبح هناك أزمة وقضية عالجها المفكرون والفلاسفة والصحافة والساسة، سميت بقضية المرأة.

المرأة بتشتغل وتصرف على البيت

وتساءلت فتاة: حاليا، بقت المرأة بتشتغل وأصبحت هي التي تصرف على البيت، وعلى الأطفال، وأحيانا في حالات على الزوج.. ليه ما نعدلش قانون الميراث، ويبقى فيه عدل بين الرجل والمرأة؟

وأجاب الدكتور جمعة: الله كلف الرجال بمهام معينة، وأعطاهم نصيبا معينا، وفي المقابل كلف النساء بمهام أخرى، وأعطاهم نصيبا آخر.

وقال: العدالة تقارني دائما بالرصيد مش بالـ Input، والـ Output، الدخل إيه هنا، فالأخ بياخد 2 وأخته بتاخد 1، في مقابل الـ2 اللي أخدهم باكلفه أولا: إنه يدفع المهر.. مفيش مانع إنه نفكر بصوت عالي.. تاخدي انتي 2 وتدفعي انتي المهر؟!.. يبقى ظلم، وبهدلة من كل حتة.. يعني أنا عليا المهر، وماتدنيش 2 مقابل الـ1 بتاع أختي؟! طيب إيه اللي انتي مكلفة به في الحكاية دي؟ لا شيء. كلفه بالنفقة، يعني يجوز لسيادتك عند الحمل، عند الولادة، عند رغبتك بعدم العمل، إنك تقعدي في البيت.. إنتي حرة، وهو لازم يشتغل.

واضاف: فيه حالات هو قاعد يشرب مخدرات في البيت، وهي رايحة تشتغل علشان تجيب له القرش، ويضربها وياخد الفلوس بتاعتها علشان يشرب المخدرات.. دي جريمة واحنا مش هنشرع على جريمة.. احنا بنشرع على أصل الخلقة.



وتابع: ربنا أعطى الولد 2، وكلفه بالمهر والنفقة، وكلفه برعاية إخوته، ولم يكلف أخواته برعايته، ولم يكلف المرأة بالمهر، ولم يكلف المرأة بالنفقات.. لما نرجع لأصل الخلقة.. نترك على جنب الآن الشريعة، وأحكامها.. أصل الخلقة فيها إيه؟ الولد ملوش رحم، والبنت لها رحم، تزوجا، مين اللي بيحمل؟ البنت.. وأثناء حملها بيبقى خطر على حياتها كثرة الحركة العنيفة.. لكن الولد تلاقي جتته عاملة زي "اللطزانة"، وكله عضلات، يلعب شوية حديد، تلاقيها برزت.. ويروح يجيب سباطة الموز علشان ياكلوا.. والأستاذة نايمة على ضهرها خايفة على البيبي إنه يتحرك وينزل.. في الحالة الطبيعية دي لما آجي أشرع أقول النفقة على مين؟! في العالم كله النفقة على الرجل.. بييجي في الميراث وبيحصل لنا نوع من أنواع الغيرة، اشمعنى أنا نص وهو 2؟! أنا راسي براسه.. أيوة انتي راسك براسه، لكن الـ Input والـ Output بتاعك مش زيه.. جبتها لك على بلاطة. سبحان الله، وسبحان من شرع، وسبحان من جعل هذا الشرع الشريف.



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