هل الطالب يقدر يتزوج بغير رضا أهله؟ إجابة وافية من علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية الزواج.

هل الطالب يقدر يتزوج بغير رضا أهله؟

وتساءل شاب: لو واحد في نفس عمرنا، وبيدرس، لكن كان عنده قدرة يدخل فلوس كافية لأن يقيم أسرة ولو لفترة قصيرة، لحد ما يبقى دخله أحسن، وحابب يتزوج ولكن كان أهله رافضين، هل يقدر ياخد القرار ده بنفسه مع رفض أهله، وللا ما ينفعش؟



وأجاب الدكتور جمعة: هناك أحكام شرعية، وهناك خبرة اجتماعية، ممكن يكون واحد مورد للرزق لكنه في مقتبل الحياة على الهيئة بتاعتكم دي، عنده مورد للرزق مثلا من التكنولوجيا الحديثة، أو شطارته في التجارة، نحو ذلك.. إنما الخبرة الاجتماعية في الحياة ليستطيع الزواج.. يقول لي: هل أتزوج؟ أقول له: تزوج.. يقول: أهلي مش موافقين، بارجع خطوة لورا.. يقلقني أنا؛ لأن أهله عندهم الخبرة الاجتماعية اللي ممكن يحموه بها من دمار مبين.. المورد بتاع الرزق بتاعه لسة لم ينضج.. لايكفي ولا يدوم، وبذلك هو شايف إن معايا فلوس دلوقتي يبقى أتزوج الآن؟ حلال وللا حرام؟ حلال.. انت بالغ وعاقل ومعاك فلوس، روح اتجوز.. ده من ناحية الحلال والحرام.. طيب الواقع إيه؟ إن مصدر رزقك مش ثابت، ومش دايم، ومش كافي، على كف عفريت.. يبقى ده تهور، وربنا لما رجعنا له في الكتاب، قال: "يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا"؛ لأنه مش هايدخل نفسه في مشكلات.. افرض هو تحامق، وماطاوعش أهله، وراح تزوج: "العيل اللي ما يسمع ياكل لما يشبع".. هايتحمل مسئوليته، ومش هايرجع يقول لأهله: انتم سبتوني ليه؟! لأن أهله قالوا له.. فنتصور مع بعض حضرته تزوج، وخالف أهله، والبنت مراته بقت حامل، وجابت له عيل صغير "بيبي"، وبعدين مورد الرزق ابتدا ينضب، ويقل.. كان بياخد 15 ألف، بقوا 10 آلاف، بقوا خمسة، مش مقضيين 3 ايام في الشهر.. وهما بقوا تلاتة: الولد والبنت والطفل.. فدخلنا في مشكلات، فباع العربية اللي كان فرحان بيها.. ورجع يبيع الركنة، ويبيع أودة النوم، وينام هو ومراته على البلاط.. ودخلنا في: "العيل اللي ما يسمع، هياكل لحد ما يشبع".. دخلنا في "يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا".

السن المناسب للزواج

وسأله شاب: إيه السن الأصلح للزواج.. وموقفه في الحياة؟

فأجابه الشيخ علي جمعة: كل ده بُحث في مجلس النواب، وأصدروا به قانون، بعد ما الخبراء والعلماء والسياسيون والاقتصاديون، وأهل الخبرة والواقع، وقالوا: ما ينفعش لا البنت ولا الولد يتزوجوا أقل من 18 سنة.. ابتداء من 18 سنة هانشوف الحال: "من استطاع منكم الباءة (الزواج) فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".



وقال: الكلام ده احنا جايين نسأل عنه متأخر، القانون ده موجود من أكتر من 20 سنة.. كان زمان 16 قبلها بـ50 سنة، أقل من 18 مايعرفش يتزوج، قانونا.. والقانون معمول لنا ليه؟! لأنه "قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".. أولي الأمر اللي هما مجلس النواب، والمحكمة الدستورية العليا، اللي هما القيادة التنفيذية بتاعة البلاد.. يبقى إذن إجابة السؤال بتاع سيادتك إنه بعد سن الـ18 بننظر إلى الملاءة، معاه فلوس وللا لأ.. الديمومة، هل هو طياري وللا لأ..... إلخ.

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