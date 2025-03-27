طلبوا من مجمع البحوث الموافقة على أفعال غريبة، علي جمعة يكشف أسرار مؤتمر السكان بالقاهرة 1993

في حلقة اليوم من برنامج “نور الدين والدنيا”، كشف الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أسرار مؤتمر السكان الذي عقد بالقاهرة عام 1993، والذي عرضت خلاله للمناقشة وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن مسودة تلك الوثيقة تضمنت 21 صورة للأسرة، خارج إطار الزواج، وطلب مسئولو الأمم المتحدة في ذلك الوقت عرضها على الهيئات والمؤسسات الدينية، ومنها مجمع البحوث الإسلامية، والذي كان هو عضوا به في ذلك الوقت.

وقال د. جمعة: عُرض على مجمع البحوث الإسلامية في سنة 1993، المسودة بتاعة الأمم المتحدة، وبيقولوا فيها الحاجات دي، فاجتمعنا في المجمع وعملنا بيان بالمخالفات الشرعية، كانت 11 مخالفة.. بالعربي والإنجليزي والفرنساوي، وبقينا نوزعها على مؤتمر السكان في القاهرة.

مسودة لنشر الشذوذ

ماذا كانوا يريدون في هذه المسودة التي كنا نناقشها؟! يريدون 21 صورة للأسرة.. احنا مش فاهمين.. بحثنا وقرأنا، فاتضح أنهم عايزين يزوجوا الرجل للرجل، وهاييجي واحد يسألني: هل ده هايبقى حلال في يوم من الأيام؟! أمريكا حاليا تعده من حقوق الإنسان.. عملت له معابد فيها الراجل يتزوج بالراجل، طيب ويخلفوا ازاي؟! قالوا إنهم يتبنوا طفل.. قلنا لهم: طيب وست وست؟!.. قالوا: برضه مفيش مانع، ويخلفوا ازاي؟! قالوا: احنا هانعمل "النعجة دوللي"، ناس مش شايفة ربنا.

وإيه الصورة التالتة؟! الزواج المعتاد راجل وست.. والأسرة الرابعة؟! راجل ومعاه 2 ستات، وست يبقى معاها 2 رجالة يعملوا أسرة برضه.

حرام في حرام

وبدأنا في كلام ماسخ وملوش طعم، وملوش ريحة، وملوش حاجة تمسكه بيها.. لأنه كله حرام، والسؤال: هل ده هايبقى حلال بتطور الزمن؟! مش هايبقى حلال، عمر الزنا والخنا والفاحشة وقلة الديانة والشذوذ الجنسي ما هايبقى حلال. ربنا، سبحانه وتعالى، حرمه، ووضع بإزائه عقوبة.. فلا يمكن هذا الكلام يبقى حلال إطلاقا..

ومن ضمن هذه البلاوي، نحطها في الوسط، يمكن تخيب؛ المساكنة.. يعني اتنين زناة، والزانية والزاني "فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة".. وها يفضل حكمه ثابت، ويتلى في المحاريب.. الفحش حرام.. ربنا لا يحب الفاحشة.

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