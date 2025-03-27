ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية الزواج.

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة، والست لأ؟

وسألت فتاة: ليه الراجل ممكن يتزوج من الديانات الأخرى، لكن الست لأ، ومحلل له أربعة لكن الست لا؟.



وأجاب المفتي الأسبق: الزواج علشان تفهميه بعمق، أمر إلهي.. الله هو الذي رسم لنا هذا.. مش عقولنا، مش احنا اجتهدنا وقلنا إنه من رأينا إنه يحصل كذا وكذا، وما يحصلش كذا وكذا وكذا.. ربنا هو اللي قال لي: لا تتزوج أمك.. ما هي أمي أولى بي، بس ما ينفعش، لأن ربنا قال لي ما تتزوجش أمك، ولا بنتك.. يعني هي الحكاية مش بالبلطجة، دي حاجة بتاعة ربنا، وربنا عمل حاجة اسمها "عمود النسب"، وعمود النسب لا أتزوج فيه عمتي، ولا خالتي، ولا أمي، ولا بنتي، حتى لما أتزوج واحدة يحرم عليا أمها حتى لو طلقتها أو ماتت، لأن أمها بقت أمي.. مين اللي رسم عمود النسب ده؟ ربنا.. حتى في المسيحية يقولوا: الزواج سر من أسرار الكنيسة، وفي الإسلام يقولوا: أمر من الأمور الإلهية.. من ضمن هذه الحكاية الجمع بين الأختين.. لو انت هاتتزوج دي لا تتزوج عليها خالتها، ولا عمتها، ولا أختها.. ليه؟!! أمر إلهي.. "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"؟

يبقى عامة عمود النسب معمول من أجل أن تسير الأسرة على رضا الله، مش لأجل إني لما يتزوج عمتي ها يطلع الولد "مغل"، أو عنده خلل في الكروموزون 21.. لا.. مش كدة، ممكن يطلع من أذكياء العالم، إنما مش باتزوج عمتي لأن الله حرم هذا، فمن ضمن الحكاية دي، ومن أجل حكمة، ممكن تكون الحكمة غايبة عني ومش عارفها.. أنا باتزوج المسيحية ليه، والمسيحي ما يتزوجش المسلمة؟! اشمعنى؟! إيه رأيك إن ده اللي نشر الإسلام من غير سيف؟!

المسلمون تزوجوا بنات خالهم المسيحيات

لما دخل المسلمون مصر، كان جزء من الشعب مشرك، لسة على ديانة الفراعنة.. وكان ناس كتيرة دخلت المسيحية، فلما المسلمون دخلوا تزوجوا من أهل مصر؛ لأن الإسلام يمنعني من الاستعمار، إنما يخليني من أهل البلد، فاستوطنَّا.. فبقى الراجل يتزوج المسيحية.. يعني إيه يتزوجها؟! يعني بيحبها، أم عياله، اللي بتوكله وتشربه، وتقدم له الرعاية والعناية.. حب أهه.. وبعيدن ماتوا.. خلفوا تلاتة، أربعة، سبعة، وماتوا، هي على مسيحيتها وهو على إسلامه.. راح الأولاد تزوجوا ولاد خالهم المسيحي.. عندنا في الصعيد نقول: "خالي فلان"، يعني مسيحي.. خالي بطرس.. خالي حنا.. هو مسيحي، ليه يبقى خالي؟! لأن في الأصول الأولى بتاعتنا كان هو الخال.. الجيل الثاني تزوج من ولاد خاله، وخلفوا.. الجيل التالت تزوج وخلفوا.. فانتشر الإسلام في العائلة دون إكراه، ودون سيف، لأن عندنا "لا إكراه في الدين قد تبين الرشدُ من الغي".. دي حكمة ممكن لا ألتفت إليها، لكنها موجودة.



وتابع: المجال لا يتسع علشان أقول لك كل الحكم.. أنا معنديش إشكال مع الديانات الأخرى، لأني معترف بها كلها.. باقول: سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يحيى.. وكل الديانات، لكن فيه ناس مكذبة سيدنا محمد، وفيه ناس مكذبة سيدنا عيسى، ففيه مشكلة إني لما باتزوج أي حد في الديانات، أنا باتزوج من أوافق عليها، لكن لو أي حد تزوج بنتي من الديانات الأخرى هو مش موافق عليا.



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