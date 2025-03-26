ليه ربنا سايب إسرائيل بتقتل أهلنا في فلسطين رغم أننا ندعوه؟، علي جمعة يرد

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن الدعاء، وشروط استجابته.

وقال الدكتور علي جمعة: ربنا سبحانه وتعالى، يقول: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"، ويقول سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه الأربعة: "الدعاء هو العبادة"، وهناك رواية أخرى، أقل صحة، تقول: "الدعاء مخ العبادة"، أي من أعظم الأشياء، وهو رأس العبادة.

ليه ربنا سايب إسرائيل بتقتل أهلنا في فلسطين رغم أننا ندعوه؟!!

وتساءلت فتاة: ليه ربنا سايب الإسرائيليين بيقتلوا في أهلنا في فلسطين، رغم أن كل العرب يدعون الله، هل هو كدة مش مستجيب لدعائهم؟



ورد د. جمعة: في الحقيقة هنا أن الله، سبحانه وتعالى، يستجيب الدعاء، عندما حدثت أحداث غزة في 7 أكتوبر.. كل الناس.. كل العالم.. ظن أنها ستنتهي في أيام معدودة.. صرح الإسرائيليون بهذا، ووجدنا أنها تستمر فوق السنة.. في كل هذا الوقت: "إنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون".. كل هذا الدعاء لم يأت وقته بعد، كما قدمنا في الجزء السابق.. كل هذا لأن كثيرا من الناس وهم يدعون لا تتحقق بشروط استجابة الدعاء الفوري هذا، لكن الأهم من كل هذا: "ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة".

هتلر ونابليون والشيوعية

الله، سبحانه وتعالى، كتب على هؤلاء الشرذمة من الصهاينة أن تلوث أيديهم بدماء الأبرياء كما كتب على هتلر.. هتلر كان في انتصارات متتالية ثم هُزِم، نابليون كان في انتصارات متتالية لمدة طويلة، ثم هُزِم.. الشيوعية كانت في انتصارات متتالية أكثر من 70 سنة، ثم سقطت، ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

ما هذا الأمر المفعول؟ أولا: استجابة الدعاء، وثانيا: ينقلبون إلى ربهم، سبحانه وتعالى، فيحاسبهم حسابا عسيرا، لِم يدخل هؤلاء النار، إذ هم أصلحوا الأرض، ولم يفسدوا فيها؟!



هم أرادوا طريق النار، وأرادوا طريق الشر، ولذلك فتأخير الاستجابة لا يعني عدم الاستجابة.. تأخر الاستجابة يأتي في وقت يريده الله "ليشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم"، فلابد أن نستمر في الدعاء؛ لأننا نعرف حقيقة الدنيا، ونعرف حقيقة الزمان، ونعرف أن الأمر كله بيد الله، سبحانه وتعالى.



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