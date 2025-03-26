هل ربنا هيحاسبنا لتقصيرنا في حق أهل غزة؟ علي جمعة يرد

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن الدعاء، وشروط استجابته.

وقال الدكتور علي جمعة: ربنا سبحانه وتعالى، يقول: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"، ويقول سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه الأربعة: "الدعاء هو العبادة"، وهناك رواية أخرى، أقل صحة، تقول: "الدعاء مخ العبادة"، أي من أعظم الأشياء، وهو رأس العبادة.

شروط استجابة الدعاء

ويسأل الناس كثيرا: إننا ندعو فلا يستجاب لنا، فما شروط استجابة الدعاء، وما الأحوال التي تتأخر فيها الاستجابة، وما حقيقة الكون التي أخبرنا الله، سبحانه وتعالى، عنها، وكيف نتعامل مع هذه المسألة.

كثير من الناس يعتقد أنه لابد أن يقسم على الله، فيبره في التو واللحظة، وهناك من عباد الله من هو كذلك، ومن عباده من لو إذا أقسم على الله لأبره، لكن كيف يكون الدعاء مستجابا؟

أولا: يقول رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء"، لابد أن يطيب الإنسان مطعمه، وطيب الطعام على جهتين؛ أولا: أن يكون من حلال، وثانيا: أن يكون حلالا.. كلمة "من حلال" يعني أن من سرق السرقة حرام، لكن من دخل في جيبه هو رزق من عند الله، لكنه حرام، فالرزق منه حلال ومنه حرام.. ثم ذهب يأكل بها فهذا حرام، وليس من حلال.. أما الذي يعمل ويكد ثم يأخذ أجر ما عمل فهذا من حلال، لكن إذا كان الرزق من حرام، أو من حلال فإنه لو أكل الخنزير، أو شرب الخمر، يكون قد أكل الحرام، ولو أكل الطيبات يكون قد أكل الحلال.

إذن فالطعام ينبغي أن يكون من حلال، وأن يكون حلالا.. من حلال يعني الأرزاق، وأن يكون حلالا في ذاته وفي نفسه، مما أباحه الله، سبحانه وتعالى، لنا: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء".

هل ربنا هايحاسبنا أننا مش قادرين نعمل حاجة لأهل غزة

وسألت فتاة: هل ربنا سبحانه وتعالى، هايحاسبنا أننا مش قادرين نعمل حاجة لأهل غزة، بندعي لهم بس؟

ورد الدكتور جمعة: لا، ربنا بيحاسب الحاضر القادر، فلو كنتي انتي هناك يجب عليكي الجهاد والصبر والوقوف أما هذا العدوان.. لكن أنتي الآن غائبة، فالحاضر القادر، احفظيها، ولذلك فلا عقاب علينا.. ولكن إن لم نستطع نصرتهم بالسلاح والسنان، فنرسل إليهم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إذا لم يستطع أحدكم أن يأتي بيت المقدس فليرسل إليه زيتا"، يعني حاجة تعين، والحمد لله نرسل هذا، ومصر أكثر الدول في تلك المعونة إلى أن يكشف الله الغمة، ويهزم هؤلاء هزيمة منكرة، ولعل الله، سبحانه وتعالى، أن يجعل في خير أجناد الأرض وقاية من هذا البلاء.



واستفسرت فتاة: ليه ربنا ما عاقبش الإسرائيليين زي ما عاقب قوم عاد وثمود؟

ورد: لأن الله، سبحانه وتعالى، أنهى العذاب بعد مقدم النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان يحدث من الخسف والمسخ، انتهى بإرسال النبي: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، ويتبقى بعد ذلك الحساب يوم الدين.



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