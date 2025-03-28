الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

تكريم 36 من حفظة القرآن الكريم في مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية (صور)

جانب من الكريم، فيتو
جانب من الكريم، فيتو

نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية مسابقة لحفظ القرآن الكريم، شارك فيها حوالي 250 شابا وفتاة من أبناء المحافظة بالإضافة إلى عدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم.  

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عدد المكرمين بالحفل 

وأشارت أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، إلى أنه تم تكريم عدد 36 من حفظة القرآن الكريم الحاصلين على مراكز، وجار تكريم باقي المشاركين والذين لم يحصلوا على مراكز.  

جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 

تقسيم المسابقة إلى 6 مستويات 

وأضافت: تم تقسيم المسابقة إلى 6 مستويات، والمستوى الأول في حفظ القرآن الكريم كاملًا، والثاني في حفظ ثلاثة أرباع، والثالث في حفظ نصف القرآن الكريم والرابع في حفظ ربع القرآن الكريم، والمستوى الخامس في حفظ ثلاثة أجزاء، بينما كان المستوى السادس في حفظ جزء عمَّ. 

 

جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 

 وأشارت إلى أنه يتم تكريم خمسة فائزين بالمستوى الواحد وفائز من ذوي الهمم.  

جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 

دعم صندوق المكتبات للمسابقة 

وأوضحت مديرة مكتبة مصر العامة في الإسماعيلية أن المسابقة تم دعمها من قبل صندوق مكتبات مصر بمبلغ 100 ألف جنيه، وجميع المشتركين في المسابقة يتم اختيارهم وتقييمهم بناءً على اختبارات تمت خلال شهر شعبان الماضي ووفق لجنة وإشراف من شيوخ أجلاء بمديرية أوقاف المحافظة ومنطقة الأزهر الشريف ومنطقة الوعظ بمحافظة الإسماعيلية. 

جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 

تأتي هذه المسابقة في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإقامة عدد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية والتعليمية للشباب خلال شهر رمضان المبارك.

جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 
جانب من الكريم، فيتو 

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