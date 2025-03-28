الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

بينهم طفلان، إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالإسماعيلية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية في منطقة الحكر في الإسماعيلية، تم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات الأولية. 

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اندلاع حريق بعقار بالحكر 

تلقى اللواء محمد عامر مدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية،  إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باشتعال الحريق في شقة بالدور الخامس في عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الحكر بشارع العشريني. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء 

كما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء حيث تمت السيطرة على النيران، وتجري أعمال التبريد. 

 

وتبين من خلال الفحص الأولي إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان وهما "حبيب أحمد محمد علي، 6 سنوات، بحالة اختاق وحرق درجة أولى  في الوجه وتميم أحمد محمد علي، 3 سنوات، بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى المجمع الطبي كما يجري نقل المصاب الثالث إلى المجمع لتلقي العلاج اللازم. 

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين. 

 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربون على التعامل مع حالات الإصابات والحوادث. 

 

تحذير هام 

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحًا أنه في حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.   

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