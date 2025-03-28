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ثقافة وفنون

المخرج باسل الخطيب يعتذر عن عمادة المعهد السينمائي السوري

المخرج باسل الخطيب،
المخرج باسل الخطيب، فيتو

أصدرت هيئة الدراما في سوريا قرارًا بتكليف ميسون علي بتسيير أعمال المعهد العالي للفنون السينمائية بدمشق خلفًا للمخرج باسل الخطيب الذي تقدم بطلب إنهاء تكليفه كعميد.


وميسون علي هي رئيس قسم السيناريو والنقد السينمائي في المعهد.

سمي الخطيب عميدًا للمعهد العالي للفنون السينمائية في عام 2021 بقرار من وزيرة الثقافة لبانة مشوح. 

وباسل الخطيب يعد واحدا من أبرز المخرجين السوريين، وهو نجل الشاعر الفلسطيني يوسف الخطيب.

ولد “باسل الخطيب” وترعرع في هولندا عام 1962، ثم حصل على دبلوم في الإخراج السينمائي والتلفزيوني من موسكو، قدّم كمًّا من المسلسلات السورية المتميزة ابتدأها بمسلسل «يوم بيوم»، و«أيام الغضب» ليتابع تميزه وتمايزه عن الآخرين بإخراجه لأعمال خالدة ضلت راسخة في ذاكرة الدراما السورية، مثل مسلسل هولاكو، أنا القدس، أبو زيد الهلالي، أنشودة المطر، نزار قباني وغيرها الكثير.

تزوج “باسل” من “ديانا جبور” مديرة التلفزيون العربي السوري سابقًا، وأنجبا ولدًا عام 1995 يدعى “مجيد”.

من أعماله في السـينما: جنون – فيلم قصير (1982)، أمينة – فيلم قصير (1986)، مريم (2012)، الحكيم (2023).

أما مؤلفاته: رواية أحلام الغرس المقدس، الفائزة بجائزة الدكتورة سعاد الصباح للإبداع العربي، كتاب السينما والحياة عن المخرج الروسي أندريه تاركوفسكي ضمن سلسلة الفن السابع، ترجمته لكتاب (المصباح السحري)، السيرة الذاتية لإنغمار برغمان ضمن سلسلة الفن السابع.

كرم في مهرجان الأردن للإعلام بدورته الرابعة.

يذكر أنه في عام 2020 صدر قانون بإحداث "المعهد العالي للفنون السينمائية" بهدف تخريج المتخصصين في الفنون السينمائية والتدريب والتأهيل في مختلف مجالات الفن السينمائي بما يحقق نهضة فنية في هذه المجالات.

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هيئة الدراما في سوريا ميسون علي المعهد العالي للفنون السينمائية بدمشق باسل الخطيب

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