مصرع 3 أشخاص بينهم أب ونجله في حادث مروع بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم أب ونجله إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتريلا على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام قرية أم قمص في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة ربيع فتحي محمد، ونجله وإيهاب، أحمد نقيب شحاتة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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