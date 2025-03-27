الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 3 أشخاص بينهم أب ونجله في حادث مروع بالمنيا

مصرع 3 أشخاص بينهم
مصرع 3 أشخاص بينهم أب ونجله في حادث مروع بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم أب ونجله إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتريلا على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام قرية أم قمص في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة ربيع فتحي محمد، ونجله وإيهاب، أحمد نقيب شحاتة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إخماد حريق هائل نشب داخل مطعم مأكولات في المنيا

إلغاء كافة الإجازات والراحات، تعرف على استعدادات محافظة المنيا لـ عيد الفطر

مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث تصادم بـ"زراعي المنيا"

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم في المنيا

محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة ملوى

مصرع مسنة دهسًا أسفل عجلات قطار بالمنيا

مارك وجيه يوثق ترميم الكنيسة الأثرية بدير أبوفانا بالمنيا

تقديم 1290 خدمة صحية في المنيا خلال قافلة طبية مجانية بمنشأة الدهب القبلية

الأكثر قراءة

الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر

تكدس وتعطل ماكينات الصراف الآلي قبل العيد وانستاباي تطالب العملاء بالعودة للبنوك

صاحب مقولة "الجملي هو أملي"، وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية

درس في جامعة القاهرة، الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة شخصية بارزة بالمملكة

شهدت تألق نجم مصري، سان جيرمان يهزم بيك سيجد في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

الأرصاد تحذر من نشاط مثير للرمال والأتربة غدا الجمعة

تعيين أحمد يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك

هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة لقاء القمة الأخير وحقيقة صراع اتحاد الكرة ورابطة الأندية (فيديو)

منوعات

المزيد

تحذير من تجاهل ظهور بعض الكدمات على الجسم

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. الفرس البطيء يسبق الفرسان ببركة النبي

مفتي الجمهورية: الراتب حق للمرأة ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئًا إلا برضاها

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. نسيبة بنت كعب، الأنصارية المجاهدة

المزيد
الجريدة الرسمية