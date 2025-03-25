الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

"بوليتيكو" لا تستبعد استقالة مايك والتز بعد فضيحة تسريب ضرب الحوثيين

مستشار الأمن القومي،
مستشار الأمن القومي، فيتو

نقلت صحيفة بوليتيكو عن مصادر، وجود مناقشات نشطة في البيت الأبيض حول مستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، عقب تقارير عن تسريب معلومات عن ضربات أمريكية ضد اليمن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على هذه الخلفية، تبدو استقالته من منصبه غير مستبعدة.

ووفقا للمصادر، لا يزال الأمر غامضا ولم يتم تحديد أي شيء حتى الآن. وحذر مسؤولون في البيت الأبيض من أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراره في نهاية المطاف خلال اليومين المقبلين، حيث يراقب التطورات بعد التقارير التي تحدثت عن تسرب البيانات.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله: "يقول نصف موظفو الإدارة إنه (والتز) لن ينجو أبدا أو لا ينبغي له أن ينجو. ويعتقد مساعدون كبار آخرون في البيت الأبيض أن والتز يجب أن يستقيل لتجنب وضع الرئيس في موقف محرج".

مايك والتز أحمق تماما

 

وقال مسؤول آخر: "كان من التهور عدم التحقق من هوية أعضاء تلك المجموعة. وكان من التهور إجراء تلك المحادثة عبر ماسينكر Signal. لا يمكن لمستشار الأمن القومي أن يكون متهورا". 

وقال شخص ثالث مقرب من الإدارة: "يتفق الجميع في البيت الأبيض على شيء واحد: مايك والتز أحمق تماما".

وفي الوقت نفسه، أشار مصدر آخر للصحيفة إلى أن مستقبل والتز يعتمد على نظرة ترامب نفسه تجاه ما حدث. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) لموقع بوليتيكو إن والتز "لا ينبغي له على الإطلاق" أن يستقيل. "إنه مؤهل لهذه الوظيفة. إنه موثوق به، ويمكن الوثوق به".

وفي وقت سابق، كتبت ألينا ترينه، الصحفية في شبكة CNN، على منصة التواصل الاجتماعي X أن ترامب لا يخطط لإقالة والتز.

 بدوره، نفى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث المعلومات المتعلقة بالتسريب، مؤكدا أن أحدا لم يرسل أي معلومات عسكرية في الدردشات.

مجموعة الحوثيين

وكان رئيس تحرير مجلة Atlantic جيفري جولدبرج قد زعم بأن مسؤولين أمريكيين كبار ضموه عن طريق الخطأ إلى غرفة دردشة لمناقشة الضربات ضد حركة أنصار الله (الحوثيين). 

وقال إن المجموعة، التي تسمى "مجموعة الحوثيين"، كانت تستضيف "مناقشة سياسية جذابة" تشمل حسابات تحت أسماء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيتر هيجسيث، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز بعد حديث غولدبرغ عن تلقيه مسبقا عبر تطبيق "سيغنال" خطة تفصيلية للغارات الأمريكية في 15 مارس ضد الحوثيين: "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ".

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البيت الأبيض مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز اليمن الرئيس دونالد ترامب

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