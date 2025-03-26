الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

صحيفة أمريكية تنشر خطط ترامب المسربة للهجوم على الحوثيين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشفت مجلة "أتلانتيك"، اليوم الأربعاء، في تقرير لها، عن ما قالت إنها "خطة الهجوم الأمريكية على  الحوثيين في اليمن"، والتي تسبب تسريب أنباء عنها، في وقت سابق، بفضيحة مدوية لإدارة الرئيس ترامب، فيما يعرف بـ "فضيحة سيجنال".

وأرسلت تفاصيل الخطة، التي تم إرسالها وبحث تفاصيلها، عبر تطبيق "سيجنال" للدردشة، في مجموعة كانت تضم مسئولين أمريكيين رفيعين، ورئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" جيفري جولدبرج، الذي تمت إضافته للمجموعة بطريق الخطأ.

وأفادت المجلة بأنها وجّهت طلبات رسمية إلى عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية للاستفسار حول إمكانية نشر المحادثات، موضحة أن الردود الرسمية أكدت أنه "لا توجد معلومات سرية في الرسائل"، وبناء عليه قررت نشر ما أسمته "سلسلة سيجنال" كاملة.

وتؤكد المجلة أنها "امتنعت سابقًا عن ذكر تفاصيل الخطة، لكن أمام تكذيب الإدارة الأمريكية للتسريبات، وصلت إلى الاعتقاد بأنه ينبغي على الناس الاطلاع على الرسائل للوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة".

وأضافت: "هناك مصلحة عامة واضحة في الكشف عن نوع المعلومات التي أدرجها مستشارو ترامب في قنوات الاتصال غير الآمنة، لا سيما وأن كبار المسؤولين في الإدارة يحاولون التقليل من أهمية الرسائل التي تمت مشاركتها".

 

وتقول المجلة: "أخبرنا الخبراء مرارًا وتكرارًا أن استخدام دردشة سيجنال لمثل هذه المناقشات الحساسة يُشكل تهديدًا للأمن القومي".

وتضيف: "على سبيل المثال، تلقى جولدبرج معلومات عن الهجمات قبل ساعتين من الموعد المقرر لبدء قصف مواقع الحوثيين. لو أن هذه المعلومات - وخاصةً مواعيد إقلاع الطائرات الأمريكية إلى اليمن - وقعت في أيدٍ غير أمينة خلال تلك الساعتين الحاسمتين، لكان الطيارون الأمريكيون وغيرهم من الموظفين الأمريكيين قد تعرضوا لخطر أكبر مما قد يواجهونه عادةً".

وتتابع: "تُجادل إدارة ترامب بأن المعلومات العسكرية الواردة في هذه الرسائل النصية لم تكن سرية - كما هو الحال عادةً - على الرغم من أن الرئيس لم يُوضح كيف توصل إلى هذا الاستنتاج

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