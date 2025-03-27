الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

التحقيق مع سائق تحرش بربة منزل في أوسيم

ضبط متهم بالتحرش
ضبط متهم بالتحرش بربة منزل في أوسيم، فيتو

تواصل أجهزة مباحث الجيزة التحقيق مع المتهم بالتحرش بربة منزل بدائرة مركز أوسيم عقب ضبطته، والوقوف على ملابسات الحادث. 

وكانت قد ألقت مباحث أوسيم في محافظة الجيزة، القبض على سائق توكتوك بتهمة التحرش بربة منزل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد بالقبض على، سائق توكتوك يبلغ من العمر  (30 عامًا) بعد أن تحرش بربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا ولمسها من منطقة حساسة، ثم فر هاربًا.

وقد تم القبض على المتهم، وعند مواجهته أمام العميد محمد ربيع، اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الأمر.

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اجهزة مباحث الجيزة مركز أوسيم مباحث أوسيم محافظة الجيزة

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