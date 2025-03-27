الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم جميع محتويات ورشة أخشاب في الواحات

حريق ورشة أخشاب بالواحات،
حريق ورشة أخشاب بالواحات، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل ورشة أخشاب منطقة الواحات مما أسفر عن تفحم جميع محتويات الورشة، دون وقوع أي إصابات.

حريق ورشة أخشاب بالواحات

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة أخشاب بمنطقة الواحات وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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