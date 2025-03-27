الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

مباحث الجيزة تواصل جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مشنوقًا

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

تواصل مباحث أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة وفاة طالب بكلية طب الأسنان، عُثر عليه مشنوقًا داخل غرفته بمنزل أسرته بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتعمل الأجهزة الأمنية على جمع التحريات والمعلومات، بالإضافة إلى تفريغ تسجيلات الكاميرات المراقبة، لتحديد ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم لا.

كما يقوم فريق البحث بإعادة استجواب أسرة المتوفى وشهود العيان للوقوف على ظروف الحادث، وتجميع أي أدلة قد تساهم في كشف الحقيقة.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم الشيخ زايد ثانٍ، يفيد بانتحار الشاب "عمرو.ح" (27 عامًا)، بعد أن عُثر عليه معلقًا بحبل مربوط بسقف غرفته.

وأمرت النيابة العامة، بالبدء في التحقيق الفوري، وأصدرت تعليماتها بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يعاني من أزمات نفسية حادة، مما دفعه إلى إنهاء حياته بهذه الطريقة.

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