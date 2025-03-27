الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكثف جهودها للتعرف على هوية شاب لقي مصرعه

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها للتعرف علي هوية شاب مجهول لقي مصرعه، في حادث انقلاب موتوسيكل، في سوق الخميس بدائرة قسم شرطة سنورس،  وتم نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تخت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب دراجة نارية في سوق الخميس

كان  مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت،  إخطارًا تلقى من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية، ولا يوجد معه أي أوراق ثبوتية، وغير معروف الهوية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة الي مستشفي سنورس  المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة دفن الجثة بعد التعرف علي هويتها، ومناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بسبب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.

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