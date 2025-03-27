بالأسماء، إخلاء سبيل 47 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 47 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.



والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: ياسر عبد الرازق عبد النبي عبد الهادي، حمدی فایز خميس جابر، شعبان يحى أحمد عبد اللطيف، عادل عبد المقصود صادق عبد المقصود، عبد الرازق فتحي عبد الرازق عبد المعبود، عبد الكريم السيد حسین جابر، عبد الله أحمد حسين عبيد، عبد المنعم شحاتة محمد موسی محمد حمدي محمد كامل، محمد عبد العزيز عبد السميع عبد الرسول.

كما ضمت القائمة: محمد عبد العظيم عبد الحفيظ علامة، إبراهيم جبريل السمان حسن، حمدى جبريل السمان حسن، شحاته حمدان جاد محمد، علاء سيد شحاتة علي محمد ربيع فؤاد علي، محمود حنفی محمود عبد الرحمن أحمد الحنفي عبد المنعم ریاض زیدان، شریف محمد عبد العزيز حسن، محمود عبد الله محمد عبد الله، مخلوف خلف سلیمان محمد، مصطفى سمير محمد محمد، إبراهيم مرسي حسين محمد، إيهاب أحمد محمد المداح حاتم فوزي عبد الفتاح،محب الدين أحمد شحاتة أحمد، محمد جودة السيد علي.

وضمت القائمة أيضا: محمود فرج عبده عبد النبي، وليد عبد المنعم درويش مصطفي، ولید ناجح حسنين حسنين، رويدا ياسر عبد الحميد، بيشوي رؤوف كمال، کریم أیمن أحمد عبد الحميد سليم، محمد إبراهيم الدسوقي عبد اللطيف، محمد سید خلیل محمد، مؤمن حسام الطفى عبد العال، يوسف حمدي جمال الدین محمود، شريف محمد على فتح الباب، شريف عمر عادل حسن الديب، فتحي محمد عبد الفتاح علي، محمد رضا محمد الداخلي أحمد هيثم وجيه عويس طويلة، ياسر فتحي محمد محمد العناني، مصطفي عبد الحميد جرجي علي، رضا رزق السيد، سحر وفيق عبد الفتاح محمد محمد سعد طه عمر الملاح، أحمد عطية محمد دعبس.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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