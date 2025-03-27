الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: إخلاء شمال غزة من 50 ألف فلسطيني تطهير عرقي

النازحين الفلسطينيين،
النازحين الفلسطينيين، فيتو

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، اليوم الخميس، إنه لن يتراجع عن وصف تطهير عرقي على أعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يصف أعمال جيش الاحتلال بالتطهير العرقي

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: إخلاء شمال قطاع غزة من 50 ألف مواطن لم يكن لأسباب عسكرية وهو تطهير عرقي.

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ورفضت العديد من الدول والمنظمات الدولية خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ووصفتها بالتطهير العرقي.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: لم نناقش مطلقا مع أي طرف ولم نسمع أي معلومات عن خطط نقل سكان من غزة إلى إندونيسيا.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة 

وأضافت الخارجية الإندونيسية: أنه لا يوجد أي نقاش فضلا عن أي اتفاق بين إندونيسيا وأي طرف بخصوص نقل سكان من غزة إلى بلدنا.

وتابعت: نركز حاليا أكثر على تحقيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية.

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وزير الدفاع الإسرائيلي جيش الاحتلال غزة

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