استشهاد 4 أشخاص في غارة للاحتلال على وسط غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شارع النفق وسط مدينة غزة.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة الشهداء في القطاع منذ استئناف ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتفعت إلى 855 شهيدا.

لعدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لعدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع "وصل مستشفيات قطاع غزة 25 شهيدا و82 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

يذكر أنه منذ الثامن عشر من مارس الجاري ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات إلى 855 شهيدا و1869 جريحا.

حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع

وأشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "50,208 شهيدا و13,910 إصابة".

وقال التقرير إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

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