الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

متحف فريك كولكشن
متحف فريك كولكشن

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن متحف "فريك كولكشن" في نيويورك يستعد لإعادة فتح أبوابه في 17 أبريل المقبل، بعد قرابة 5 سنوات من أعمال التجديد.

افتتاح متحف فريك كولكشن

ومن جانبه، قال المدير الجديد للمتحف أكسل روجر: "لقد عاد الفريك"، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس". 

txt

متحف قصر محمد علي بالمنيل ينظم معرضًا أثريًّا عن تاريخ الفن الإسلامي

ويقع المتحف في قلب مانهاتن، في قصر نيوكلاسيكي مستوحى من القصور الباريسية، ويحتوي على أعمال فنية لرواد مثل فيلاسكيز ورامبرانت وفيرمير وإنغر وغويا.

وأشار نائب مدير المتحف كزافييه سالومون إلى أن "المتحف صغير، ولكنه يضم مجموعة من الروائع".

وشملت أعمال التجديد، التي تكلفت 330 مليون دولار، توسيع المتحف ليشمل عشر قاعات جديدة في الطبقة الثانية، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 30% في المساحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

متحف فريك كولكشن نيويورك متحف

مواد متعلقة

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الشبكة الدينية الأقدم عالميًا تحتفل اليوم بالذكرى الحادية والستين لانطلاقها بتكريم الرواد..ومطالب بعدم عودة الإعلانات وتقوية الإرسال وإقامة متحف خاص

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

بيسيرو: نتمنى دعم جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا وهدفنا حصد كأس مصر

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

مرتضى منصور: تصالحي مع الخطيب ليس لتدمير الزمالك

منوعات

المزيد

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الكحك والبسكويت البيتي.. عادة الأسرة المصرية في العيد (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طلبوا من مجمع البحوث الموافقة على أفعال غريبة، علي جمعة يكشف أسرار مؤتمر السكان بالقاهرة 1993

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

هل الطالب يقدر يتزوج بغير رضا أهله؟ إجابة وافية من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية