متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن متحف "فريك كولكشن" في نيويورك يستعد لإعادة فتح أبوابه في 17 أبريل المقبل، بعد قرابة 5 سنوات من أعمال التجديد.

افتتاح متحف فريك كولكشن

ومن جانبه، قال المدير الجديد للمتحف أكسل روجر: "لقد عاد الفريك"، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

ويقع المتحف في قلب مانهاتن، في قصر نيوكلاسيكي مستوحى من القصور الباريسية، ويحتوي على أعمال فنية لرواد مثل فيلاسكيز ورامبرانت وفيرمير وإنغر وغويا.

وأشار نائب مدير المتحف كزافييه سالومون إلى أن "المتحف صغير، ولكنه يضم مجموعة من الروائع".

وشملت أعمال التجديد، التي تكلفت 330 مليون دولار، توسيع المتحف ليشمل عشر قاعات جديدة في الطبقة الثانية، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 30% في المساحة.

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