الخميس 27 مارس 2025
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متحف قصر محمد علي بالمنيل ينظم معرضًا أثريًّا عن تاريخ الفن الإسلامي

معرضا أثريا عن تاريخ
معرضا أثريا عن تاريخ الفن الإسلامي
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ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل معرضًا أثريًّا مؤقتًا تحت عنوان "إقرأ" وذلك لتسليط الضوء على تاريخ الفن الإسلامي من خلال عرض مجموعة من روائع الفنون الإسلامية من مقتنيات المتحف المتميزة.

معرض أثري مؤقت لتسليط الضوء علي تاريخ الفن الاسلامي

وأوضحت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض يضم 12 قطعة تشمل خمسة مصاحف مجلدة ومزينة برسومات نباتية أو تذهيب وتلوين أو حفر على جلد غطائها جامع ومكتوبة بخط اليد، بالإضافة إلى خمس سبح ملونة ومبخرتين من الفضة، والخطوط المكتوب بها المصاحف هي خط أيوب أبو العارف وخط يوسف المعروف بحافظ القرآن، خط النسخ وخط الثلث، وخط خليل إبراهيم النسيب ومصحف كتبه محمد صالح الرشيدي من ابن الحافظ عثمان من تلاميذ المرحوم علي الوصيفي.
 

أما السبح فمنها مصنوع من الخشب بها 33 حبه وحبه والحبات تأخذ شكل كره مضلعه بالضليعات ولها مئذنة من نفس النوع ودلاية حرير مجدوله تنتهي بحلية من نفس النوع، أو تنتهي بدلاية فضة، ومنها سبح من العقيق السوداني بها 33 حبه بها مئذنة عقيق ودلاية فضه، وسبحه من الكريستال الأبيض وبها 99 حبة ولها مئذنة وشرابة حرير، وسبحه من خشب الصندل بها 99 حبه ولها مئذنة وشرابه حرير، وسبحه كهرمان بها 99 حبه لها مئذنة ودلاية خربشة بالفضة تنتهي بثلاث دلايات لكل منها مرجانة.

المبخرتين من الفضة المشغولة، واحدة ترتكز على قاعدة تشبه الصينية مكتوب على قاعدتها مشين مثقال اثنين عشرين1313، والأخرى ترتكز على قاعدة على شكل صينية قوام زخرفة عبارة عن عقود متتالية بداخل كل عقد فرع نباتي.

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