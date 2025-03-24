وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع انتظام العمل بالمدارس ويحذر من الغياب (صور)

أجرى أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية، اليوم الإثنين، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والمستوى التحصيلي للطلاب، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

جولة بمدرسة أحمد أمين

شملت جولة وكيل التعليم بالإسماعيلية تفقد مدرستي أحمد أمين والاتحاد التابعتان لإدارة شمال التعليمية، ورافقه خلال الزيارات لفيف من قيادات مديرية التعليم بالاسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أنتظار سير العملية التعليمية

وتابع وكيل التعليم بـ الإسماعيلية خلال جولاته بالمدارس، انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، مشددًا على ضرورة تفعيل الأساليب التربوية الحديثة التي تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، وأوصى بتوعية الطلاب بشكل مستمر بوسائل المساعدة التي توفرها لهم الوزارة، سواء بنك المعرفة، أو مجموعة قنوات مدرستنا، ومجموعات الدعم المدرسي.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تكثيف أعمال المرور

وفى ختام جولته شدد موسى على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والمرور الميدانى على جميع المدارس بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية من خلال لجان المتابعة وجولات مديرى الادارات التعليمية وذلك لضبط مسار العمل وتقديم افضل الخدمات التعليمية والمنتج التربوى المتميز والمتطور للطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.