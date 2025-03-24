الإثنين 24 مارس 2025
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محافظات

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع انتظام العمل بالمدارس ويحذر من الغياب (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم  في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية، اليوم الإثنين، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والمستوى التحصيلي للطلاب، وذلك وفقًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.  

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جولة بمدرسة أحمد أمين 

شملت جولة وكيل التعليم بالإسماعيلية  تفقد مدرستي أحمد أمين والاتحاد التابعتان لإدارة شمال التعليمية، ورافقه خلال الزيارات لفيف من قيادات مديرية التعليم بالاسماعيلية.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أنتظار سير العملية التعليمية 

وتابع وكيل التعليم بـ الإسماعيلية خلال جولاته بالمدارس، انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، مشددًا على ضرورة تفعيل الأساليب التربوية الحديثة التي تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب،  وأوصى بتوعية الطلاب بشكل مستمر بوسائل المساعدة التي توفرها لهم الوزارة، سواء بنك المعرفة، أو مجموعة قنوات مدرستنا، ومجموعات الدعم المدرسي. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تكثيف أعمال المرور 

وفى ختام جولته شدد موسى على  تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والمرور الميدانى على جميع المدارس بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية من خلال لجان المتابعة وجولات مديرى الادارات التعليمية وذلك لضبط مسار العمل وتقديم افضل الخدمات التعليمية والمنتج التربوى المتميز والمتطور للطلاب.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

 

 

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