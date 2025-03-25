محافظ الإسماعيلية يكرم رئيس تليفزيون القنال لبلوغه سن التقاعد

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رأفت عبدالنعيم رئيس تليفزيون القنال، وحرص محافظ على تكريمه لبلوغه سن المعاش، مشيدًا بالدور البارز الذي يلعبه تليفزيون القنال لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية والمحافظة عليها.

برقية شكر لفريق عمل تليفزيون القنال

ووجهة محافظ الإسماعيلية الشكر لفريق عمل تليفزيون القنال في التغطية الإعلامية لجميع فعاليات المحافظة وقيامهم بحلقة الوصل بين المواطن والمسئول.

درع المحافظة لرئيس التليفزيون

وأهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لرأفت عبدالنعيم رئيس التليفزيون؛ تقديرًا لجهوده خلال سنوات عمله.



جانب من التكريم،فيتو

وعلى صعيد أخر هنأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المشروع الفائز بالمركز الثالث من فئة المشروعات المتوسطة على مستوى الجمهورية "مشروع الغابة الشجرية بالقنطرة شرق، شرق قناة السويس" باسم: لؤى علاء الدين يوسف.

فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للمشروعات الخضراء

وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و"إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و"أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.

أبرز الحضور خلال فعاليات المؤتمر

وبحضور محافظ الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة.

وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.

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