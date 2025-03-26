الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات احتفالات أعياد الربيع

المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، فيتو

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة التجهيزات لاحتفالات الربيع والمقرر إقامتها خلال شهر أبريل القادم.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع  

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع. 

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التجهيزات للاحتفالية بالإضافة إلى عرض ومناقشة خط سير كرنفال عربات الزهور والذي يقام كل عام تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

اختيار تصاميم عربات الزهور 

وأوضح “عصام”  أنه خلال الاحتفال سيتم اختيار أجمل ثلاثة تصاميم لثلاث عربات مزينة بالزهور وحصولهم على جوائز من خلال لجنة مشكلة.  

 

الإعلان عن تفاصيل أميرات الفراولة 

وأوضح مدير إدارة السياحة أنه سيتم الإعلان عن أميرات الفراولة بالإسماعيلية، على الصفحة الرسمية للمحافظة؛ لضمان وصول الإعلان إلى جميع المواطنين، مضيفًا أنه جار استحداث عدد من الفقرات الفنية والتي ستعرض خلال الاحتفال، كما سيقام   معرضًا لوحدة تكافؤ الفرص ومنصة أيادي مصر يشمل على منتجات غذائية ومشروبات وأشغال يدوية وذلك على امتداد شارع محمد علي.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

تنظيم معرض للزهور 

وأضاف "عصام" أنه من المقرر انعقاد معرض للزهور لمدة ثلاثة أيام وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة. 

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور، بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات الإسماعيلية والتأمين الصحي الشامل بالمحافظة لاستقبال ومواجهة أي طارئ وذلك خلال عيد شم النسيم وأثناء احتفالات أعياد الربيع.  

واستعرض رؤساء المراكز والمدن والأحياء خطتهم فى تجميل وتطوير كافة الميادين الرئيسية والفرعية بكافة مراكز المحافظة وذلك للظهور بالمظهر اللائق والحضاري أمام زوار المحافظة.  

 

رفع درجة الاستعدادات لعيد الفطر وعيد شم النسيم 

ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة برفع درجة الاستعداد خلال عيد الفطر المبارك وعيد شم النسيم وضرورة تكثيف حملات النظافة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي وإزالتها في المهد.

 

كما وجه الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية والإسعاف وبنك الدم والحماية المدنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة برفع درجة الاستعداد بالمحافظة وكافة الأندية والشواطئ لمواجهة أي طارئ يواجه المحافظة.
 

 

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