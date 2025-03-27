الخميس 27 مارس 2025
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فرق الرعاية الأولية بالإسماعيلية تستمر في تنفيذ مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة (صور)

مبادرة رمضان بصحة
مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

 تواصل الفرق الطبية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، لليوم الـ 27 تنفيذ مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة.  

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تقديم الفحص المنزلى 

 حيث تقوم الفرق الطبية التابعة للرعاية الصحية في الإسماعيلية بتقديم الفحص الطبي المنزلي  للمواطنين وذوى الأمراض المزمنة، وكبار السن، وتقديم الفحص الطبى والرعاية الصحية بالمنازل وتوصيل الأدوية لـ مستحقى صرف أدوية الأمراض المزمنة، خلال شهر رمضان المبارك. 
 

جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 

 وكانت قد أعلنت إدارة الرعاية الأولية بفرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية، عن تحقيق المستهدف من فاعليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" علي مدار شهر رمضان  كاملا. 

 

أهمية الرعاية الأولية 

 وتعتبر الرعاية الأولية في فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية، حجر الزاوية في النظام الصحي، حيث تقدم مجموعة من الخدمات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير العلاج والرعاية المستمرة، 

جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 

أهمية مراكز ووحدات طب الأسرة 

 وتلعب مراكز ووحدات طب الأسرة في محافظة الإسماعيلية دورًا محوريًا في تقديم، الخدمات الصحية الشاملة والفحوصات الطبية الدورية،التطعيمات، إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم،و تعزيز الوعي الصحي بين الأفراد.
وتحسين جودة الحياة للمنتفعين من خلال المبادرات الصحية. 

جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 

إشادة من المواطنين بأعمال المبادرة 

 وأوضحت الدكتورة، "منى منير"  مديـر إدارة الرعاية الأولية بفرع الإسماعيلية، أنه قد شهدت المبادرة استحسانا كبيرًا من المواطنين، خلال الشهر الكريم، مما يعكس التزام الإدارة بتحقيق أهداف المبادرة وتلبية احتياجات المجتمع. 
 

مؤكدة أن هذا النجاح يأتي نتيجة الجهود المخلصة لفريق العمل وللتعاون المثمر بين الفرق الطبية والإدارية بمنشآت الرعاية الأولية والمجتمع المحلي. 

جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 
جانب من أعمال المبادرة، فيتو 

وتستمر إدارة الرعاية الأولية في تقديم خدماتها طوال العام، مع التركيز على تحسين جودة الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع.

 

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية  برئاسة الدكتور أحمد السبكى، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل،  لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، 

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