أطباء الرعاية الصحية بالإسماعيلية ينقذون طفلا مبتسرا من الموت (صور)

تمكن الفريق الطبي بقسم الرعـاية المركـزة لحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى القصاصين التخصصي في الإسماعيلية، من إنقاذ طفل مبتسر في حالة حرجة، حيث وُلِد بوزن أقل من كيلو جرام وعمر رحمي يبلغ 29 أسبوعًا.

حالة الطفل الصحية

وعانى الطفل من تشنجات، نزيف رئوي، ونقص حاد في مستوى السكر، واحتياج الطفل إلى تنفس صناعي لفترة، وقد تعامل الفريق الطبي مع هذه الحالة الحرجة بكفاءة عالية، مستخدمين أحدث بروتوكولات العلاج المخصصة للحالات عالية الخطورة،

الطفل عقب إنقاذه، فيتو

واستقرت حالة الطفل الصحية داخل مستشفى القصاصين التخصصي بالإسماعيلية بعد اجتيازه المرحلة الحرجة، وتماثل للشفاء، حتى خروج الحالة من المستشفى، وذلك لفضل الله تعالى، وبفضل المتابعة الدقيقة والرعاية الطبية الشاملة،

الطفل عقب إنقاذه، فيتو

توعية الأم حول العناية بالطفل

وفي إطار تقديم الرعاية المستمرة، قام الفريق الطبي بمستشفى القصاصين التخصصى في الإسماعيلية بتوعية الأم حول كيفية الاعتناء بالطفل بعد التعافي، مشملًا ذلك نصائح حول التغذية والتطعيمات الوقائية وأهمية المتابعة المستمرة في عيادات المستشفى.

الطفل عقب إنقاذه، فيتو

نبذة عن وحدة حضانات مستشفى القصاصين التخصصي

تجدر الإشارة إلى أن وحدة حضانات مستشفى القصاصين التخصصى في الإسماعيلية، تُعتبر وحدة متكاملة ذات طابع خاص،حيث تم تجهيزها بأحدث الأجهزة لمراقبة صحة الأطفال وتقديم العناية اللازمة في حالات الطوارئ، مما يعكس التزام المستشفى بتوفير أفضل رعاية صحية للأطفال حديثي الولادة،تحت إشراف ومتابعـة، الدكتورة ايمان محمود، رئيس قسم الحضانات بمستشفى القصاصين التخصصي، وفريق الأطباء المتميز بالقسم، وأطباء التخدير، والأوعية الدموية، رحاب أحمد زيدان، مشرفة تمريض، وفريق التمريض المتميز بالقسم، والدكتور أحمد علي المدير الطبي، والدكتور محمد حامد مدير مستشفى القصاصين التخصصى.

الطفل عقب انقاذه، فيتو

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