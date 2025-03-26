الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

المعاهد الفنية للتمريض بالإسماعيلية تحتفل بحفظة القرآن الكريم (صور)

جانب من فعاليات الحفل
جانب من فعاليات الحفل

نظمت معاهد الرعاية الفنية للتمريض بفرع الإسماعيلية، حفلًا خاصًا لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب المعاهد بالمجمع الطبي، ومستشفى فايد التخصصي، وأكدت الدكتورة "رشا دياب" أن هذه المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم. 

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أبرز الحضور خلال الحفل 

وأقيم الحفل تحت إشراف الدكتورة "رشا جمال محمد دياب"، مدير التعليم الفني بالفرع،  ومتابعة الدكتور على رفعت مدير. 
 

جانب من الحفل،فيتو
جانب من الحفل،فيتو

و شهد الحفل حضور الدكتور أحمد ناصف، مدير مستشفى فايد التخصصي، والدكتور أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي وتم تنظيـم وتنسيـق الاحتفال بإشراف.عزة حسين علي، مدير معهد فايد، وأسماء محمد عبد السميع، مدير معهد المجمع الطبي.

 

جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أولياء الأمور ورجال الدين من منطقة الأزهر الشريف بالإسماعيلية.

أبرز فقرات الحفل 

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة، منها تلاوات قرآنية مميزة من الطلاب المشاركين الذين أبدعوا في تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بالإضافة إلى الإنشاد الديني والشعر، والإلقاء، كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة، حيث حصلوا على جوائز قيمة وشهادات تقدير.
 

جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو

وفي ختام الحفل، أعرب الحضور عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز الروح الإيمانية وتساهم في بناء جيل واعٍ ومؤمن بقيمه الدينية.  

جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو

 

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