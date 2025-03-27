الحرس الثوري الإيراني يستعرض 3 آلاف قطعة بحرية في الخليج العربي

أقامت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عرضًا بحريًا عسكريًا بمناسبة "يوم القدس العالمي".

البحرية التابعة للحرس الثوري

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "البحرية التابعة للحرس الثوري استعرضت 3 آلاف قطعة بحرية في الخليج، وذلك خلال العرض العسكري".

وفي كلمة له، قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري اللواء علي رضا تنكسيري، إن "قوات التعبئة البحرية، على متن قواربهم وسفنهم المفعمة بالإيمان، يقفون خلف قائدنا الشجاع، ليحولوا البحر إلى جحيم للصهاينة ويمحوا إسرائيل من خارطة العالم".

وأضاف: "التعبئة البحرية الإيرانية ستنضم إلى التعبئة البحرية للعالم الإسلامي"، متابعًا: "نحن لن نحارب فقط على اليابسة، بل مستعدون أيضا في البحر. أيها الصهاينة قتلة الأطفال، لن تجدوا طريقًا للهروب".

الكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض في إيران

يأتي ذلك بعد يومين من الكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض في إيران. وأوضحت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن المدينة الصاروخية، في أعماق الأرض، تضم صواريخ بالستية تعمل بالوقود الصلب والسائل من طرازات "خيبر شكن" و"قدر" و"سجيل" و"عماد" و"حاج قاسم".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد كشف في الآونة الأخيرة، عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن.

الكشف عن صواريخ فرط صوتية

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.

كما أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعدها، أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خلال العام الإيراني المقبل.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، في وقت سابق، عن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أنه سيتم الكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر.

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