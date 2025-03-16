الحرس الثوري الإيراني عن تهديدات ترامب: سنرد بشكل قاطع

توعد قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، بأن إيران سترد على أي هجوم يستهدفها، وذلك في تصريحات اليوم الأحد عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكف عن دعم الحوثي في اليمن.

وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، ونقلتها “فرانس برس”: إن "إيران لن تشنّ حربا، لكن إذا هدّدها أحد، ستردّ بشكل مناسب وحاسم وقاطع".

وقبل ذلك قال وزير الخارجية الإيراني: إن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في إملاء" سياسة إيران الخارجية.

وكتب عباس عراقجي على منصة "إكس": "الحكومة الأمريكية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، داعيا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا ايران إلى وقف دعمها فورا لهجمات "الإرهابيين الحوثيين"، وذلك بعد إعلانه شن ضربات "حاسمة" ضد الميليشيا اليمنية، في وقت تجددت فيه الغارات الأمريكية على مناطق في صنعاء.

وأوضح ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، أن "دعم الإرهابيين الحوثيين ينبغي أن يتوقف فورا.. لا تهددوا الشعب الأمريكي ورئيسه وطرق الملاحة البحرية العالمية.. وإذا فعلتم ذلك، حذار، لأن أمريكا ستحملكم كامل المسؤولية ولن نقدم إليكم هدايا".

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