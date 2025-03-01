هجوم مسلح يودي بعنصرين من الحرس الثوري الإيراني

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، بمقتل اثنين من قوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري بهجوم مسلح جنوب شرقي البلاد.

قتل اثنين من قوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن "اثنين من قوات الباسيج قُتلا بهجوم مسلح في ضواحي مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد".

وبحسب الوكالة "فقد تعرض عنصران من قوات الباسيج لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، بالقرب من مستشفى إيران‌ مهر في مدينة سراوان، في أثناء وجودهما داخل سيارة من طراز بيجو 405، ما أسفر عن قتلهما فورًا.

و"العنصران من قوات الباسيج وهما من عناصر الاستخبارات وليسا مجرد أفراد في قوات الباسيج".

فيما ذكرت منصات إخبارية عبر تطبيق "تيليجرام" إن قوات جيش العدل البلوشي المعارض للنظام الإيراني وراء هذا الهجوم.

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