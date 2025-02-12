الحرس الثوري الإيراني يحذر من احتمال المواجهة مع أمريكا

حذر رئيس منظمة حماية استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اللواء مجيد خادمي، من احتمال تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التفاوض مع واشنطن محاط بالمخاطر.

المفاوضات من باب الخداع والمكر

وقال خادمي، في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل موضوع المفاوضات من باب الخداع والمكر، وكشف جزءًا من أهدافه بينما أخفى الجزء الآخر، وهو يسعى للقضاء على البرنامج النووي الإيراني، والمنظومة الصاروخية".

وأضاف: "الأمريكيون لم يدركوا طبيعة شعبنا، لكن ترامب أظهر الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية. صحيح أنه يتمتع بشيء من الشفافية النسبية، لكنه كشف عن الطبيعة العدوانية لأمريكا".

حاول الأمريكيون التلاعب أو إثارة الفتن

وشدد اللواء خادمي على "ضرورة أن تكون أي مفاوضات ذكية وشريفة وعقلانية"، مؤكدًا أن "هذا هو النهج الذي حدده المرشد الإيراني".

واختتم تصريحاته بتحذير شديد اللهجة، قائلًا: "إذا حاول الأمريكيون التلاعب أو إثارة الفتن، فكما قال قائد الثورة، سنواجه التهديد بتهديد. وإذا نفذوا تهديداتهم، فسنرد عليهم بحزم وقوة. نحن على أتم الاستعداد. وإذا تجرأوا على تعريض مصالحنا الوطنية للخطر، فإننا سنعرض مصالحهم للخطر في جميع أنحاء العالم".

وأكدت إيران، في وقت سابق اليوم، أن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "متهورة واستفزازية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وخلال تقديم رسالة احتجاج إيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، ردًا على تهديدات ترامب، قال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في نص الرسالة، إنه "لا ينبغي لمجلس الأمن أن يظل صامتا أمام مثل هذه التصريحات الصريحة، التي تهدد باستخدام القوة".

أي عمل عدواني سيكون له عواقب وخيمة

وأكد إيرواني أن "هذه الرسالة أتت لجذب انتباه مجلس الأمن إلى التصريحات المقلقة وغير المسؤولة، التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة، والذي هدد علنا باستخدام القوة ضد إيران"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وحذّرت الرسالة الإيرانية من أن "أي عمل عدواني سيكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عنه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق".

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