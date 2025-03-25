الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة صاروخية فى أعماق الأرض (فيديو)

كشف الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، عن ما اسماه "مدينة صاروخية" متطورة تقع في أعماق الأرض، تضم آلاف الصواريخ الدقيقة التي تعمل بالوقود الصلب والسائل.

الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاضيل المدينة الصاروخية

وحسب التلفزيون الإيراني، أن المدينة الصاروخية تضم صواريخ من طراز "خيبر شكن" و"قدر" و"سجيل" و"عماد" و"حاج قاسم".

وتزامن الكشف عن المدينة الصاروخية الإيرانية، مع تقرير نشرته وكالات المخابرات الأمريكية، الثلاثاء، أن الصين ما زالت تشكل أكبر تهديد عسكري وإلكتروني للولايات المتحدة، وأن بكين تحرز تقدما "مطردا لكن بتفاوت" في قدرات قد تستخدمها في الاستيلاء على تايوان.

#Iran’s IRGC unveils new underground #missile base which is home to thousands of precision-guided missiles including Kheibar Shekan, Haj Qasem, Ghadr-H, Sejjil, Emad, and more. https://t.co/feMwOqIAM1 pic.twitter.com/FSLLknsONb — Iran Nuances (@IranNuances) March 25, 2025

وأضاف تقرير المخابرات، وهو تقييم سنوي للتهديدات صادر عن أجهزة المخابرات فى الولايات المتحدة، أن الصين تمتلك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بأسلحة تقليدية، واختراق بنيتها التحتية من خلال هجمات إلكترونية، واستهداف أصولها الفضائية، وتسعى إلى إزاحة الولايات المتحدة عن عرش الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

الاستخبارات الأمريكية تحذر من قدرات إيران الصاروخية

وذكر التقرير إن روسيا، ومعها إيران وكوريا الشمالية والصين، تسعى إلى تحدي الولايات المتحدة من خلال حملات مدروسة لتحقيق تفوق عسكري، وإن حرب موسكو في أوكرانيا قد منحتها "دروسا قيمة في مواجهة الأسلحة والمخابرات الغربية في حرب واسعة النطاق".

وذكرت وكالات المخابرات، أن إيران عازمة على تطوير شبكات تابعة لها داخل الولايات المتحدة واستهداف مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين.

وفي حين تواصل إيران وفق التقرير، تحسين أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة المنتجة محليا وتسليح تحالف من "الجهات الإرهابية والعسكرية ذات التوجهات المماثلة"، أضافت الوكالات أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد بأن طهران "لا تصنع سلاحا نوويا".

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