الحرس الثوري: ترامب لا يجرؤ على مهاجمة إيران

أكد اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أن إيران دولة قوية ولن ترضخ لأي ضغوط أو تهديدات خارجية.

إيران دولة قوية ولن ترضخ لأي ضغوط أو تهديدات خارجية

وقال اللواء حاجي زاده في تصريحات صحفية على هامش مراسم إحياء ذكرى انتصار الثورة في طهران، ردًّا على التهديدات الأمريكية إن ترامب لا يجرؤ على مهاجمة إيران، مؤكدًا أن القدرات الدفاعية الإيرانية كفيلة بردع أي تهديد خارجي.

فرمانده هوافضای سپاه: #ترامپ جرئت حمله به #ایران را ندارد.

ایران قدرتمند زیر بار حرف زور نمی رود. مردم نگران بیرون نباشند ما باید مشکل داخل را حل کنیم. pic.twitter.com/qpIlY4egkC — لیلا (@Paydar__) February 10, 2025

ودعا القائد العسكري الشعب الإيراني إلى "عدم القلق من التهديدات الخارجية"، بل يجب التركيز على حل المشكلات الداخلية لضمان استقرار البلاد.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تؤكد طهران ثقتها في قوتها العسكرية وعدم خضوعها للضغوط الدولية، مع تأكيد أهمية تحسين الأوضاع الداخلية.

وتابع اللواء حاجي زاده "إيران القوية لن تخضع للكلمات القسرية والتهديد، ولا ينبغي للناس أن يقلقوا بشأن العالم الخارجي. نحن بحاجة إلى حل المشكلة في الداخل".

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