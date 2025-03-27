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حوادث

ربة منزل تتهم شقيق زوجها وأولاده بقتل نجلها في بولاق الدكرور

الامن العام، فيتو
الامن العام، فيتو

اتهمت ربة منزل شقيق زوجها وأولادها بالاعتداء على نجلها من ذوي الهمم بالأسلحة، وإصابته بإصابات تسببت في وفاته متأثرا بجراحة داخل المستشفي بعد مكوثه فيها ما يقرب من ثلاث أسابيع من الواقعة وذلك بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور

وأفادت الأم في المحضر بان نجلها المتوفى تعرض للاعتداء من قبل عمه وأبناء عمومته بسبب خلاف نشب حول كلب كان يملكه أحد أفراد العائلة.

وأوضحت أن الخلاف تصاعد بعد مشادة كلامية، حيث قام ابن عمه بدفع والده، ليتدخل المجني عليه محاولًا تهدئة الموقف، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة عندما عاد عم المجني عليه ومعه أبنائه، حاملين أسلحة بيضاء، ليعتدوا على الضحية وأفراد أسرته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تجاوزت 200 غرزة.

واكدت أن الاعتداء كان متعمدًا وباستخدام أسلحة حادة، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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