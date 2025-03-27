الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

حبس المتهم بطعن زوجته لتأخرها في إعداد الإفطار بأبو النمرس

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بسبب تأخرها في إعداد وجبة الإفطار بإحدى قرى مركز شرطة أبو النمرس، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

أدلى المتهم بالشروع في قتل زوجته باعترافات مثيرة، قائلا: "تأخرت في إعداد وجبة الإفطار، وعندما عاتبتها عقب عودتي من عملي، ادعت عدم تركي مصاريف لها، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أقوم بالتعدي بالضرب عليها وأقوم بطعنها عدة طعنات بسكين المطبخ".

 

القبض علي المتهم بالجيزة

 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف متهم بطعن زوجته بسكين بسبب خلاف على تجهيز وجبة الإفطار بمنطقة أبو النمرس  .

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة نافذة بالبطن وحالتها العامة سيئة، وادعاء تعدي زوجها عليها، ومقيمة بدائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بطعن زوجته بسبب خلافات على تجهيز وجبة الإفطار وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة شرطة أبو النمرس الجيزة

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